В центральном парке Калуги вздулась плитка

На днях наши читатели пожаловались, что в парке культуры и отдыха в Калуге рядом с центральным проходом вздулась плитка. Мы побывали на месте и сами убедились, что на дорожке образовался пузырь со стенками из плитки. Будто снизу кто-то надул плитку.

- Храм проводил работы с коммуникациями, что-то, видимо, пошло не так. – прокомментировали ситуацию в управлении городского хозяйства. - Восстанавливать будет МБУ «Калугаблагоустройство».

Сроки проведения ремонтных работ и причины вздутия пока не называются.