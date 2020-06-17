В Калуге перекрыли въезд в парк усадьбы Яновских

Парк усадьбы Яновских - одно из излюбленных мест отдыха калужан, в особенности жителей Терепца и Кубяки, с 16 июня закрыт для транспорта. На входе установили бетонные блоки.

- В адрес министерства природных ресурсов и экологии Калужской области и ГБУ КО «Дирекция парков» поступили просьбы граждан о перекрытии въездов автотранспорта, - сообщили КП40 сегодня, 17 июня, в региональном минприроды.

Это связано с тем, что отдых здесь нередко принимает форму пикников – заезд в парк на машинах, размещение мангалов, замусоривание территории. Автомобили разбивают парковые прогулочные дорожки и создают не только неудобства, но и непосредственную угрозу для людей, пришедших погулять в тишине на свежем воздухе.

Напомним, что парк усадьбы Яновских явлется памятником природы и является особо охраняемой территорией регионального значения.