Калужская область заняла 11 строчку в национальном экологическом рейтинге

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» по итогам прошедшей весны, сообщила сегодня, 9 июня, пресс-служба регионального минприроды.

Калужская область поднялась на две строчки вверх и заняла 11 место. На первом месте - Тамбовская область, на последнем - Иркутская.

- Национальный экологический рейтинг регионов РФ рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год. При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти, - уточняют в ведомстве.