Вслед за лисицами и зайцами на калужский экодук пришли ласки

Первый в России надземный переход для животных был создан в Калуге еще в 2016 году на 170 километре трассы М-3 «Украина». Шириной в 50 метров, он оборудован шумозащитными экранами, а на его поверхности высажены ели.

Как сообщило сегодня, 12 мая, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области, специалисты продолжают отслеживать посещаемость экодука дикими животными. Выяснилось, что помимо лисиц и зайцев на его территории также появились ласки.

- Экодуки облегчают возможность обмена особями между различными частями популяции, а также обеспечивают сохранение генетического разнообразия и предотвращают гибель зверей на оживлённых автомагистралях, - отметили в ведомстве.