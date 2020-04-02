В Обнинске готовы развернуть дополнительные 100 коек для больных коронавирусом

Во вторник, 31 марта, в Калуге на заседании рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции глава Калужской области Владислав ШАПША акцентировал внимание на необходимости более тщательной проработки вопроса организации специализированной помощи в Обнинске.

- Это город со стотысячным населением, - заметил руководитель области. Он сообщил, что МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России к уже имеющимся в наукограде 30 готов развернуть еще 100 инфекционных коек на базе отдельно стоящего корпуса Медицинского радиологического научного центра.

- Это серьезный резерв для нас, тем более в МРНЦ есть врачи, в том числе инфекционисты, и хорошее оборудование, - отметил Владислав Шапша. Он поручил руководству регионального минздрава наладить эффективное взаимодействие с руководством МРНЦ по вопросу организации дополнительных мощностей для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

Также на заседании штаба обсуждались перспективы обеспечения жителей области льготными лекарствами в условиях осложнившейся эпидобстановки.

По информации исполняющей обязанности министра здравоохранения области Натальи Огородниковой, в области запущен механизм выписки льготных лекарственных препаратов нуждающимся на два-три месяца вперед, в том числе по высокозатратным нозоологиям. Онкобольным препараты выписываются на месяц вперед, однако оформить их выписку могут не только сами пациенты, но и их родственники. В доставке лекарств активно участвуют волонтёры. Кроме того на прошлой неделе подписан Приказ о выписке дистанционных рецептов. В течении двух недель программа начнет работать и пациенты смогут начать оформлять рецепты на сайте Госуслуг.

- Эту информацию необходимо оперативно доводить до сведения населения, - поручил глава региона.