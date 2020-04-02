В Калуге зелёную зону засыпали щебнем

На прошлой неделе калужанка Татьяна Можаева сообщила о том, что у бывшего завода «Кристалл» на улице Билибина зелёную зону засыпали щебнем. В этом месте кто-то решил разбить парковку. Фотографии были размещены в группе «Калуга и калужане».

- Охранная зона - 150 метром. Здание завода является памятником. Все работы должны быть согласованы с управлением по охране исторического наследия Калужской области, - прокомментировал информацию краевед, председатель совета областного отделения ВООПИиК Владимир КОБЗАРЬ.

В среду, 1 апреля, управление городского хозяйства подтвердило, что парковка незаконна.

- Сейчас проводится проверка по установлению лица, совершившего данное самоуправство. Причастное лицо будет привлечено к административной ответственности с последующим приведением данной территории в надлежащее состояние, - отметили в управлении.