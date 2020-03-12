В 22 миллиона рублей обойдётся парк с легендой в Анненках

На сайте госзакупок объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика, который займётся обустройством парковой зоны на въезде в микрорайон Анненки в Калуге. Она разместится вдоль домов №№ 14, 15, 16 и 17 по улице Вишневского – между дорогой и жилым массивом.

Начальная стоимость контракта – 22 млн. рублей. Электронный аукцион, в ходе которого определится победитель, запланирован на 17 марта. Он должен благоустроить парк к 1 июля.

Площадь территории, которую планируется привести в порядок, составляет 1,2 гектара. Ожидается, что здесь появятся зелёная зона, зона активного отдыха с пятью воркаут-площадками, пешеходные дорожки, лавочки. На территории парковой зоны будет высажено восемь каштанов, одна лиственница сибирская, можжевельник, спирея, барбарис, гортензия. Также планируется устроить освещение и установить две видеокамеры.

Данный проект ставит перед собой, по крайней мере, две нестандартные задачи. Первая – удовлетворить потребность жителей микрорайона «в общении с природой и созерцании», что само по себе немного странно, если учесть, что Анненки окружены лесными массивами, а в нескольких километрах от микрорайона находится река.

Вторая задача – «создание местной легенды в качестве точки притяжения туристов». Что это будет за легенда и как она послужит притяжению туристов, разработчики проекта не уточняют.

Напомним, благоустройство парковой зоны в Анненках будет проходить в рамках проекта «Комфортная городская среда». Помимо неё, в этом году планируется привести в порядок ещё три территории: центральный сквер в микрорайоне Силикатный, сквер имени Краснопивцева на Правом берегу, а также территорию вокруг пруда на улице Пухова.

По предварительной информации, на данные работы понадобится около 67 млн. рублей. Это средства федеральной и областной казны.