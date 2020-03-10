В Турынино обнаружили подземный город с картошкой

Сараи в Турынино сгорели ещё в 2016 году.
На днях на заседании советов ТОС обсудили проблемы микрорайонов Калуги. В частности, в Турынино-2 на месте сгоревших сараев планировали установить детскую площадку и построить парковку на 30 мест.
- Проект детской площадки включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, пешеходные дорожки, детскую игровую зону для детей дошкольного возраста, для детей старшего возраста - спортивные тренажёры... Но Дмитрий Александрович (Денисов – врио городского головы Калуги. - Прим. автора) сказал, что денег нет, - посетовал председатель совета ТОС «Территориальная община «Турынино» Сергей МИНАКОВ.
Врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил, что ему пришло представление из прокуратуры, в котором говорится, что эта территория опасна.
- Помимо того, что там сараи сгорели, там погреба такие. Там практически целый подземный город в своё время был с картошкой. Там ограничения серьёзные... Теплотрасса по периметру. Представьте себе: детская площадка, чтобы к ней подойти, необходимо через лестницу перейти, через теплотрассу. Будем думать, я же не говорю нет.
В целом, представители ТОСов весь вечер жаловались, что микрорайоны не обустроены, депрессивны. Исключение составляет, разве что, Кубяка. Там решили разбить вишнёвый сад.
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