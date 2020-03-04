В Калуге зебру перегородили забором

Пешеходный переход в районе домов № 16 и №18 на улице Генерала Попова перегородили.

- Идёшь по дорожке, идёшь, а тут бац - и забор, - жалуется Марина Титова в соцсетях. - Приходится обходить по проезжей части. Сначала настроили дорожек, а потом просто перегородили.

- Вообще нет проблемы завалить пару пролетов, делов-то, и ходи как раньше, - предлагает решение проблемы Сергей Петров.

- Вот этот бред - проектное решение. Проектировщик посчитал, что так будет безопаснее, госэкспертиза с ним согласилась. Пока объект не сдан - менять проект очень сложно. Будут сдавать в таком виде, - прокомментировал ситуацию руководитель общественного движения «Зеленый город» Яков Казацкий. - Как сдадут, и все это перейдёт в ведение муниципалитета, будем подавать заявку на комиссию по безопасности дорожного движения, чтобы проход открыть как раньше.

- Приняв данное творение, вы соглашаетесь, что все сделано правильно и претензий нет. Поэтому лучше бы не принимать и заставить исправить, - не соглашается местная жительница Анна Мыльникова.