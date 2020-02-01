Свалку снега на Азаровской убрали после жалобы нашего читателя

На днях наш читатель Александр прислал фото с улицы Азаровской. По его словам, у дома №28 коммунальщики устроили свалку снега на площадке, которая для этого не предназначена.

- Каждый год МБУ «СМЭУ» производит незаконную свалку грязного снега, убранного с улиц города на полигон по ул. Азаровская 28, - утверждает Александр. - Грязная вода от талого снега течёт по Азаровской и попадает в реку Терепец, загрязняя её. Каждый год обращаемся в прокуратору, горуправу и т. д. Одни отписки, что провели беседу и «СМЭУ» обещают так больше не делать. Но с приходом зимы всё повторяется. Летом на полигон вместо снега везут смет с улиц города.

По словам Александра, грязная вода с этой площадки течёт прямо в реку Терепец.

Комментарии по ситуации нам дали в управлении городского хозяйства Калуги.

В горуправе заверили, что снег отсюда вывезен.

- По ул. Азаровской, 28 расположена база МБУ «СМЭУ», - заявил заместитель начальника управления Игорь БУГАЕНКО. - По информации учреждения, снег на данной территории складировался временно по результатам очистки данной и других территорий учреждения. В настоящее время территория полностью освобождена от снега.

В Калуге официально два места для складирования снега: в Пучково и в Доможирово. Нынешней зимой из-за малого количества осадков пока используется только площадка в Доможирово, рассказали нам 31 января в управлении городского хозяйства.

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