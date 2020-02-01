$ 63.14 0.10
69.60 0.18
Главная Новости Благоустройство

Тайны реконструкции улицы Театральной

Оксана ИВАНОВА , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 01.02.2020 20:00 3 466
Тайны реконструкции улицы Театральной

Журналистов по-­прежнему не приглашают на совещания, на которых обсуждаются концепции обустройства улицы. В неведении находятся и жители Театральной, давшие согласие на расселение.

Дом № 13/47 находится на перекрёстке улиц Театральной и Дзержинского. Его знает, наверное, каждый калужанин: на первом этаже здания размещается одно из старейших городских кафе.

Второй этаж когда-­то был жилым, пока несколько лет назад почти все комнаты в доме не выкупил один калужский бизнесмен. Теперь в нём живёт только семья Квик.

Герман и Лилия КВИК.

— Нам он тоже предлагал продать квартиру за два миллиона, но мы отказались: нормальное жильё на эти деньги разве купишь? — ​говорит один из членов семьи, Герман КВИК.

27 лет — ​это временно

— Мы с родителями переехали сюда в 1992 году, — ​рассказывает Герман. — ​Мне тогда четыре года было, сестре Лиле пять лет, брату Артуру — ​семь, сестре Нине — ​девять. Несколько лет до переезда сюда родители жили то на съёмных квартирах, то у бабушки. Потом им дали две комнаты в этом доме. Сказали, что временно: лет на пять.

Общая площадь квартиры — ​30,5 кв. м, жилая — ​24 с половиной квадрата. Одну комнату поделили на две, получилось что-­то вроде прихожей и очень маленькой гостиной. Вторая комната служит спальней. Роль кухни выполняет лестничная площадка. Здесь стоят газовая плита, раковина.

— Пока были маленькие, спали все вместе на полу, — ​рассказывает Лиля КВИК. — ​Мы с сестрой стелили и спали головой в одну сторону, братья — ​в другую. Сразу после школы стали работать, чтобы снимать жильё и хотя бы иметь свою кровать и возможность помыться. Здесь из удобств есть только холодная вода. В туалет много лет ходили в сарайчик во дворе. Горячей воды нет до сих пор. У меня на плите всё время стоит ведро, в котором постоянно греется вода, чтобы можно было умыться, посуду помыть.

Продолжение статьи читайте в архиве газеты «Калужский перекрёсток».

Оксана ИВАНОВА , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 01.02.2020 20:00 3 466
Тэги: благоустройство
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Ежегодный командный турнир по боулингу "Кубок ДОНОРА - 2020"
27 янв 2020 11:30
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков
«Ростелеком» начал установку умных шлагбаумов в Калужской области
ВТБ предлагает ипотеку под 8,4%
В Калуге заработали первые «Ростелеком Экраны»
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Уличный светодиодный экран
Сколько стоит деревянный дом в Калужской области
Причины популярности социальной сети Тик Ток

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru