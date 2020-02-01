Тайны реконструкции улицы Театральной

Журналистов по-прежнему не приглашают на совещания, на которых обсуждаются концепции обустройства улицы. В неведении находятся и жители Театральной, давшие согласие на расселение.
Дом № 13/47 находится на перекрёстке улиц Театральной и Дзержинского. Его знает, наверное, каждый калужанин: на первом этаже здания размещается одно из старейших городских кафе.
Второй этаж когда-то был жилым, пока несколько лет назад почти все комнаты в доме не выкупил один калужский бизнесмен. Теперь в нём живёт только семья Квик.
Герман и Лилия КВИК.
— Нам он тоже предлагал продать квартиру за два миллиона, но мы отказались: нормальное жильё на эти деньги разве купишь? — говорит один из членов семьи, Герман КВИК.
27 лет — это временно
— Мы с родителями переехали сюда в 1992 году, — рассказывает Герман. — Мне тогда четыре года было, сестре Лиле пять лет, брату Артуру — семь, сестре Нине — девять. Несколько лет до переезда сюда родители жили то на съёмных квартирах, то у бабушки. Потом им дали две комнаты в этом доме. Сказали, что временно: лет на пять.
Общая площадь квартиры — 30,5 кв. м, жилая — 24 с половиной квадрата. Одну комнату поделили на две, получилось что-то вроде прихожей и очень маленькой гостиной. Вторая комната служит спальней. Роль кухни выполняет лестничная площадка. Здесь стоят газовая плита, раковина.
— Пока были маленькие, спали все вместе на полу, — рассказывает Лиля КВИК. — Мы с сестрой стелили и спали головой в одну сторону, братья — в другую. Сразу после школы стали работать, чтобы снимать жильё и хотя бы иметь свою кровать и возможность помыться. Здесь из удобств есть только холодная вода. В туалет много лет ходили в сарайчик во дворе. Горячей воды нет до сих пор. У меня на плите всё время стоит ведро, в котором постоянно греется вода, чтобы можно было умыться, посуду помыть.
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