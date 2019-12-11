«Решалы позорные»: калужан возмутил бункер-накопитель на Правом

Во вторник, 10 декабря, городская управа Калуги отрапортовала, что на Правом берегу около дома 43 по улице 65 лет Победы установили бункер-накопитель для сбора твердых коммунальных отходов.

- Проблема заключалась в том, что придомовая территория находится в частной собственности и закрыта для проезда мусоровоза. Было решено установить бункер на выезде с придомовой территории, - сообщила городская управа Калуги.

Эта новость была размещена на официальной странице под хештегом «Горуправа решает».

А вот жители Правого берега не разделяют радости чиновников.

- Сначала посадили деревья, облагородили аллею, а теперь помойку поставили. Красота! – пишут они в соцсетях.

- Решалы позорные, - возмущается Сергей Титов.

- Должна быть специально оборудованная площадка с асфальтовым покрытием, - пишет Елена Сычева.

- Загораживает обзор при выезде на машине с района - на повороте, загораживает обзор при подъезде к повороту на район, ветер с поля дует на кучу мусора, куча мусора летает с 65 лет Победы до Серафима Туликова. Одни плюсы, - Михаил Бровков.

- Ой, так здорово! Рациональное решение! Чего газону простаивать? - пишет Татьяна Смиян.