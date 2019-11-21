Крик души: калужане возмущены площадкой в сквере Матери

На Правом берегу в сквере Матери устанавливают новую детскую площадку. Однако её состояние вызвало недовольство местных жителей.

- Это надо было додуматься в начале площадку покрыть резиновой основой, а после вырезать куски для установки детской горки. Насколько я знаю, всегда делали в обратной последовательности.

- Это чудовищно!

- Площадка просто ужасна!

- Да тут и цвета вырви глаз. Я понимаю, что комплекс самый дешёвый, но неужели нельзя было подобрать что-то более современное и приличное за те же деньги? - пишу жители в группе «Правобережье Калуги».

Местный депутат Яков Казацкий пояснил, что площадка ещё не принята.

Подрядчик в четверг, 21 ноября, стал латать дыры.

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