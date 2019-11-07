Прикрученные к земле урны перенесли после жалоб нашего читателя

На прошлой неделе наш читатель goodmax в «Народных новостях» публиковал фото новых урн, которые установили на улице Плеханова. Их закрепили анкерными болтами прямо в землю.

За комментариями мы обращались в городскую управу, но там не стали ничего говорить об этой ситуации. А в четверг, 7 ноября, урны перенесли к бордюрам и закрепили слоем бетона.

Так урны прикрутили болтами к земле на прошлой неделе.

Утром 7 ноября их перенесли к бордюрам.

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