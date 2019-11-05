Кинотеатр «Центральный» готовят к реконструкции

На сайте госзакупок объявлен открытый конкурс по поиску подрядчика, который займётся проектом реконструкции кинотеатра «Центральный». Сейчас он официально называется «Дом народного творчества и кино «Центральный». Начальная стоимость контракта – 21 млн. 242 тыс. рублей.

Предполагается, что после реконструкции «Синий» зал станет концертным, а кинозалом будет нынешний «Красный». В подвальных помещениях здания появятся «Рок-подвал» и керамическая мастерская.

Помещения «Малого» зала, где много лет размещался Театр кукол, переоборудуют в зал-трансформер. Это будет некое многофункциональное пространство для проведения дискотек, концертов, танцевальных конкурсов, занятий хореографией. Здесь же будет «Театральная мастерская».

В фойе на первом этаже разместится сувенирная лавка. Здесь же, а также в коридорах «Центрального» техническим заданием предусмотрено размещение систем для проведения выставок. На третьем этаже появятся студии для творчества и гостевая комната для VIP-персон.

Помимо этого, проектировщик разработает декоративное оформление башни «Центрального», которое закроет размещённые там антенны.

Реконструкция предполагает также ремонт входных групп, замену инженерных сетей, благоустройство сквера, расположенного за «Центральным».

Проектные работы должны быть выполнены в течение 270 дней. Итоги конкурса будут подведены 3 декабря. Если он состоится и подрядчик окажется добросовестным, то проект реконструкции «Центрального» будет готов к осени 2020 года.

Уважаемые читатели, а каким бы вы хотели видеть этот кинотеатр? Пишите в комментариях!