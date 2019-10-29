Уцелела только одна: вандалы разломали скамейки на Золотой аллее

В понедельник, 28 октября, на планёрке в городской управе первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ сообщил, что на Золотой аллее вандалы разломали скамейки. Уцелела лишь одна.
- 24 октября они были демонтированы, - сообщил Волков.
Поставить новые скамейки обещают до 1 декабря.
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