Уцелела только одна: вандалы разломали скамейки на Золотой аллее

29.10.2019 08:36 1891 Елена Французова, Фото автора.

В понедельник, 28 октября, на планёрке в городской управе первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ сообщил, что на Золотой аллее вандалы разломали скамейки. Уцелела лишь одна. - 24 октября они были демонтированы, - сообщил Волков. Поставить новые скамейки обещают до 1 декабря.



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