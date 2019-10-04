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Члены молодежного парламента высадят рощу на Правом берегу

04.10.2019 12:56 0 346 Сергей ПЕТРОВ
Члены молодежного парламента высадят рощу на Правом берегу

Это мероприятие состоится в рамках акции «Посади свое дерево Победы!»

— Это очень значимая для патриотического воспитания инициатива. В рамках празднования грядущего 75-летия Великой Победы каждый житель нашей области должен высадить свое дерево. Эта дата значима для каждого россиянина, особенно для молодого, подрастающего поколения. Не менее существенен и вклад, который будет внесен в озеленение наших городов и сел, - отметил заместитель председателя молодежного парламента Денис Миронов на мероприятии, организованном возле школы № 13 в микрорайоне «Веснушки» областного центра.

Молодые парламентарии 9 октября планируют высадить здесь 50 деревьев, в основном это будут клёны. Для этого 3 октября инициативная группа провела подготовительную работу - выкопала лунки и приготовила грунт. Эти деревья будут символизировать память о героях Великой Отечественной войны.

Еще на этапе планирования акции председатель областного парламента Виктор Бабурин поставил задачу вовлечь в ее проведение молодежь, в первую очередь членов молодежного парламента.

Многие, помимо этой общей акции, участвовали и в высадке деревьев в своих районах, так как акция «Посади свое дерево Победы!», инициированная фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании, проходит повсеместно. Деревья высаживаются на территории всех районов и городских округов.

 


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: благоустройство законодательное собрание
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