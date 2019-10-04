Члены молодежного парламента высадят рощу на Правом берегу

Это мероприятие состоится в рамках акции «Посади свое дерево Победы!»
— Это очень значимая для патриотического воспитания инициатива. В рамках празднования грядущего 75-летия Великой Победы каждый житель нашей области должен высадить свое дерево. Эта дата значима для каждого россиянина, особенно для молодого, подрастающего поколения. Не менее существенен и вклад, который будет внесен в озеленение наших городов и сел, - отметил заместитель председателя молодежного парламента Денис Миронов на мероприятии, организованном возле школы № 13 в микрорайоне «Веснушки» областного центра.
Молодые парламентарии 9 октября планируют высадить здесь 50 деревьев, в основном это будут клёны. Для этого 3 октября инициативная группа провела подготовительную работу - выкопала лунки и приготовила грунт. Эти деревья будут символизировать память о героях Великой Отечественной войны.
Еще на этапе планирования акции председатель областного парламента Виктор Бабурин поставил задачу вовлечь в ее проведение молодежь, в первую очередь членов молодежного парламента.
Многие, помимо этой общей акции, участвовали и в высадке деревьев в своих районах, так как акция «Посади свое дерево Победы!», инициированная фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании, проходит повсеместно. Деревья высаживаются на территории всех районов и городских округов.
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