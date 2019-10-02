Остановку возле школы №25 восстановят до конца октября

В среду, 2 октября, в нашу редакцию обратились жители улицы Тарутинской, обеспокоенные отсутствием остановочного павильона у школы №25.
Конструкцию демонтировали вместе с торговыми киосками ещё 21 сентября. И с тех пор никто никаких работ не ведет. Пассажирам приходится ждать транспорт под открытым воздухом.
Прокомментировать ситуацию мы попросили городскую управу.
- Новая остановка там появится в течении 2-3 недель, - рассказал нам заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Виталий ЕРЕМЕЕВ. - Поставит инвестор за свой счёт.
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