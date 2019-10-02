В Калуге решают, чем заменить фото Гагарина

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги объявило конкурс на лучшее архитектурно-художественное решение для фасада дома №11 на улице Гагарина. Последние четыре года стену на въезде в город украшает портрет первого космонавта Земли. Однако баннер уже выцвел.
- К участию приглашаются скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы, а также студенты и выпускники профильных учебных заведений, - говорится в сообщении горуправы.
Заявки принимают ежедневно с 9:00 до 13:00 на Московской, 188 (кабинет №319) до 8 октября, его результаты огласят 11 октября.
Решение будет принимать конкурсная комиссия, в которую вошли архитекторы, художники, краеведы, преподаватели, журналисты, а также депутаты и сотрудники управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Возглавит комиссию городской голова.
Проект-победитель реализуют за деньги компании-производителя краски.
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