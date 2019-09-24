Детям - можно, родителям - ни-ни: «зелёные украшения» оставят в Калуге

В понедельник, 23 сентября, на планёрке в горуправе обсудили сюжет местной телекомпании. Она обвинила детей в вандализме. Мол, ребятня лазает по скульптурам из искусственного газона, тем самым их портя.
- Может, убрать, как предложение, - ответил на это городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Зачем-то детям запрещаете лазить. Проблем больше от них. Давайте уберём, вот и всё.
Кроме того, Разумовский отметил, что внешний облик этих фигурок подвергся критике.
- Мы сами не ожидали, что будет такой большой интерес, - ответил на это первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ. – Я считаю, что надо оставлять.
При этом он добавил, что детям лазать по фигуркам можно, а вот родителям – нельзя. Совсем скоро рядом со скульптурами хотят поставить соответствующие информационные таблички.
Но эта идея не понравилась Разумовскому, он считает, что в общественных местах и так слишком много запретов.
- В Центральный парк заходишь, и сразу на входе тебя две таблички встречают: 5000 рублей штраф. Причём какое-то постановление городской управы, которое я лично не подписывал, но, наверное, есть оно... Не надо вешать никаких табличек. Дети отдыхают, развлекаются, ради Бога. Надо, чтобы родители следили, чтобы травм не было.
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