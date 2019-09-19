Больше 4 миллионов собираются потратить в Калуге на тюльпаны

В Калуге объявили аукцион на поставку луковиц тюльпанов для высадки на улицах города нынешней осенью. Торги состоятся в конце сентября.

Из бюджета города на цветы готовы потратить до 4,186 миллиона рублей. За эти деньги планируется закупить около 300 тысяч луковиц. Это в полтора раза больше, чем год назад, и в три раза больше, чем два года назад. Основные цвета - красный, розовый и фиолетовый.

Отметим, что в 2018 году на 200 тысяч луковиц потратили 2,369 миллиона, а в 2017 – 1,2 миллиона на 100 тысяч луковиц.

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