Проект нового ТЮЗа: взрослые отвергли детские варианты

Главному архитектору Калуги Алексею КОМОВУ (на заднем плане) дали задание поработать с проектировщиками.

Как мы рассказывали, в четверг, 29 августа, участники областного архитектурного совета обсудили проект нового здания Театра юного зрителя, который предполагается построить на месте бывшего рынка.

Проектированием объекта занимается столичная компания «Скайдер». Судя по информации, размещённой на её сайте, организация существует с 1997 года. Свою миссию специалисты «Скайдера» видят так: «Внедрить сказку в вашу жизнь». Электронный аукцион «сказочная» компания выиграла, снизив начальную стоимость контракта в два с половиной раза: с почти 24 млн. рублей до 9 млн. 394 тысяч.

- В здании ТЮЗа предполагается два зала: большой – вместимостью до 400 зрителей, – и малый на 90 человек, - рассказал на заседании архсовета руководитель организации Денис ВОЛОШИН. – Большой зал – современный театр с колосниковой сценой с существенной механизацией. Малый зал – камерный. Предполагается также открытая сцена, направленная в сторону существующего парка, и театральное кафе, которое работает не для посетителей театра, а для сторонних гостей, то есть они в театр не попадают. Это сейчас достаточно распространённая тема.

Ситуационный план.

- Поскольку это детский театр, предполагается использовать только два этажа – первый и второй, - говорит Денис Волошин. – Первый этаж – это входная группа, холл, гардероб, санузлы. По красивой лестнице дети поднимаются на второй этаж, здесь большой холл, объединённый с буфетом, вход в большой и малый зал. Рядом расположена репетиционная сцена, которую при необходимости можно использовать для проведения мероприятий.

Для фасадов здания ТЮЗА проектировщики предложили несколько вариантов: «детские» и «взрослые».

«Детские» напоминают сказочные замки с башенками, которые отличаются друг от друга некоторыми элементами и цветом фасадов. В двух версиях это довольно спокойные оттенки, в третьей – нечто весёленькое, напоминающее детский сад на улице Братьев Луканиных.

«Взрослые» варианты фасадов – строгие прямоугольно-квадратные конструкции. Некоторым участникам архитектурного совета они напомнили здание Инновационного культурного центра.

«Детские» версии фасадов губернатор Анатолий АРТАМОНОВ сразу же забраковал:

- Не надо нам никаких башенок!

«Взрослый» вариант понравился ему больше, но он всё же предложил не выдумывать велосипед, а сделать типовой проект.

- Не надо строить ни Малый театр, ни Большой, - высказался глава региона. – Надо просто построить лучше, чем есть. Это детский театр. А что касается вот этих индивидуальных вещей, их очень много. Это всё в копеечку обойдётся. Можно подобрать типовое здание и сюда его привязать. Оно хорошо впишется.

- Типового проекта нет. Каждый театр индивидуален, выставляет свои требования, рекомендации, нужды, - возразил Денис Волошин.

- Дом культуры или дворец культуры, - настаивал Анатолий Артамонов.

- Основное отличие дворца культуры от театра – наличие колосниковой сцены, - снова возразил Волошин.

- Вот к этому дворцу культуры пристройте колосниковую сцену! – предложил губернатор. – Типовой проект уже согласован со всеми службами. Если вы сейчас пойдёте согласовывать вот это вот к пожарным, санэпидстанции – это всё вырастет в два раза.

- Здание проектируется согласно нормам, - ответил руководитель компании-подрядчика. – Здесь заложены вполне типовые решения. Здесь нет каких-то эксклюзивных вещей. Наоборот, мы старались сделать так, чтобы сократить количество дорогих материалов и увеличить возможность использования достаточно часто используемых. При проектировании мы ориентируемся на те проекты, которые недавно введены в строй, и берём оттуда лучшее. С точки зрения общестроительной части это недорогое здание. Не дороже 120 миллионов.

Озвученная подрядчиком цифра успокоила губернатора.

- Вы говорите, что строительство здания обойдётся в 120 миллионов? Тогда – пожалуйста, проектируйте, - резюмировал Артамонов.

«Взрослые» фасады одобрил и архитектор Николай СВИРИДЕНКО. Он также обратил внимание на то, что вход в здание логично было бы сделать не с улицы Марата, а со стороны парка.

- Складывается интересная площадь, подобная Театральной. А с улицы Марата, со стороны панельного дома – это вообще проигрышный вариант, - считает Свириденко.

- Но там (со стороны сквера. – Прим. ред.) открытая сцена, - заметил Денис Волошин.

- Необязательно делать там сцену, - вмешался в диалог Анатолий Артамонов. – Мы же используем ступеньки нашего драмтеатра как площадку. Можно и здесь так же использовать.

К слову, эти просчеты следовало бы адресовать даже не проектировщикам: они обязаны строго придерживаться выданного им техзадания, – а специалистам Управления капитального строительства Калужской области. ТЗ разрабатывали именно они.

За «взрослую» версию театра высказался и главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. Правда, с некоторыми оговорками.

- Современный вариант мне ближе, потому что он, с одной стороны, даёт поле для эксперимента, с другой – эксперимента с традицией, - сказал Комов. – Я склоняюсь к этому варианту – но не как к решению, а как к подходу. Здесь очень важно отработать все связи.

- Учитывая, что они выиграли конкурс, поработайте с ними, - резюмировал обсуждение губернатор. – Пусть проектируют.

Окончательный проект подрядчик должен представить до конца года. Между тем, калужан первые эскизы будущего ТЮЗа не сильно вдохновили. Как и новость о том, что «купол» рынка реконструировать не будут. «Кошмар» и «жуткое зрелище» – самые мягкие эпитеты, которые используют жители Калуги применительно к этой ситуации.

Уважаемые читатели!

А вам какие варианты фасадов здания ТЮЗа нравятся больше?