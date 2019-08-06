Территорию Свято-Троицкого собора благоустроят за 15 миллионов рублей

В конце августа в Калуге начнут благоустраивать территорию Свято-Троицкого кафедрального собора. Электронный аукцион по поиску подрядчика, который выполнит эти работы, объявлен на нынешней неделе. Начальная стоимость контракта – 15 миллионов рублей. Заказчиком работ является ГАУ «Научно-производственный центр по сохранению и использованию объектов культурного наследия».
Контракт предполагает замену старого плиточного покрытия на новое, обустройство подпорной стенки, обустройство ливнёвой канализации.
Одновременно с этим будут проходить мероприятия по гидроизоляции и усилению фундаментов собора. Как сказано в проектной документации, опубликованной на госзакупках, «необходимость проведения гидроизоляционных работ связана с увеличением намокания строительных конструкций собора вследствие неправильно выполненной отмостки на прилегающей к объекту исследования территории».
Стоимость этих работ оценивается в 4 миллиона 600 тысяч рублей. Оба контракта должны быть исполнены до 30 ноября.
В объектив вашей камеры или видеорегистратора попала авария, пробка, нарушение, интересное дорожное событие? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.
|
Сквер возле горуправы начали благоустраивать досрочно 06.08.2019 15:49
С калужан хотят брать расписки перед установкой детских площадок 06.08.2019 14:24
Гостиный двор накроют крышей: представлены четыре проекта 02.08.2019 17:11
Разваливающийся Каменный мост подлатают ко Дню города 02.08.2019 16:00
Новая «умная остановка» осталась без электронного табло 02.08.2019 14:32
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: