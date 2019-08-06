Территорию Свято-Троицкого собора благоустроят за 15 миллионов рублей

В конце августа в Калуге начнут благоустраивать территорию Свято-Троицкого кафедрального собора. Электронный аукцион по поиску подрядчика, который выполнит эти работы, объявлен на нынешней неделе. Начальная стоимость контракта – 15 миллионов рублей. Заказчиком работ является ГАУ «Научно-производственный центр по сохранению и использованию объектов культурного наследия».

Контракт предполагает замену старого плиточного покрытия на новое, обустройство подпорной стенки, обустройство ливнёвой канализации.

Одновременно с этим будут проходить мероприятия по гидроизоляции и усилению фундаментов собора. Как сказано в проектной документации, опубликованной на госзакупках, «необходимость проведения гидроизоляционных работ связана с увеличением намокания строительных конструкций собора вследствие неправильно выполненной отмостки на прилегающей к объекту исследования территории».

Стоимость этих работ оценивается в 4 миллиона 600 тысяч рублей. Оба контракта должны быть исполнены до 30 ноября.

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