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Скверопарк украсят деревянной ротондой

01.08.2019 15:02 13 1198 Дмитрий Ивьев, Фото: Центр компетенций по архитектуре.
Скверопарк украсят деревянной ротондой

Деревянную ротонду, которую Калужская область весной подготовила для архитектурной выставки в Москве установят в парке на месте рынка. В четверг, 1 августа, об этом сообщили представители калужского Центра компетенций по архитектуре.

- Наш стенд обретет статус арт-объекта и продолжит информировать людей о той деятельности, которая ведется в городе и в регионах в рамках формирования комфортной городской среды и о предстоящих мероприятиях в парке, - отмечают авторы проекта. - Это станет маленьким выставочным пространством. Место силы и встреч. И, конечно, ротонда отлично вписывается по смыслу и функционалу в новый парк.

Впервые объект показали на выставке в Москве.

Как отмечают в Центре, с 12 августа по 2 сентября в парке будет проходить ландшафтная выставка. Это будет первое событие, в котором будет использоваться ротонда.

Отметим, что Центр компетенций по архитектуре Калужской области был создан в 2018 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Структура занимается экспертизой проектов по созданию комфортной городской среды и готовит Калугу к ее 650-летию.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Центр компетенций по архитектуре.
Тэги: благоустройство
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