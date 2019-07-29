Калугу избавили от трёх стихийных свалок

За прошлую неделю в Калуге убрали три стихийные свалки мусора. В понедельник, 29 июля, об этом рассказали в городской управе.
Коммунальные службы очистили следующие участки:
- Отходы, складируемые в неустановленных местах, представляют серьёзную опасность для окружающей среды. - отмечают в администрации.
Следующий рейд запланирован в деревни Андреевское.
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