Калугу избавили от трёх стихийных свалок

За прошлую неделю в Калуге убрали три стихийные свалки мусора. В понедельник, 29 июля, об этом рассказали в городской управе.

Коммунальные службы очистили следующие участки:

в районе деревни Пучково за постом ДПС,

в районе деревни Шопино по дороге к песчаному карьеру,

на обочине дороги от деревни Рождествено до деревни Верхняя Вырка вдоль автомобильной трассы Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» - Верхняя Вырка - Нижняя Вырка - Правый берег.

- Отходы, складируемые в неустановленных местах, представляют серьёзную опасность для окружающей среды. - отмечают в администрации.

Следующий рейд запланирован в деревни Андреевское.

Уважаемые читатели, а вы встречали где-либо стихийные свалки? Расскажите в комментариях!