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Калугу избавили от трёх стихийных свалок

29.07.2019 16:35 0 474 Дмитрий Ивьев, Фото: горуправа Калуги.
Калугу избавили от трёх стихийных свалок

За прошлую неделю в Калуге убрали три стихийные свалки мусора. В понедельник, 29 июля, об этом рассказали в городской управе.

Коммунальные службы очистили следующие участки:

  • в районе деревни Пучково за постом ДПС,
  • в районе деревни Шопино по дороге к песчаному карьеру,
  • на обочине дороги от деревни Рождествено до деревни Верхняя Вырка вдоль автомобильной трассы Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» - Верхняя Вырка - Нижняя Вырка - Правый берег.

- Отходы, складируемые в неустановленных местах, представляют серьёзную опасность для окружающей среды. - отмечают в администрации.

Следующий рейд запланирован  в деревни Андреевское.

Уважаемые читатели, а вы встречали где-либо стихийные свалки? Расскажите в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: горуправа Калуги.
Тэги: благоустройство
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