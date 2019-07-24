Цветочные часы у «шарика» опять сломались

Цветочные часы, установленные у памятника 600-летию Калуги, вновь сломались. Они не идут как минимум со вторника, 23 июля.
О причинах поломки мы попытались узнать в городской управе.
Заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО рассказал, что причина известна, не уточняя, что именно произошло. В ближайшее время часы обещают отремонтировать.
Напомним, этот объект появился в Калуге в 2014 году. После этого часы неоднократно ломались. В нынешнем году их запустили в середине мая.
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