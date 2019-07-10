Зелёные наступают: площадку перед горуправой превратят в сквер

В среду, 10 июля, в городской Думе депутаты одобрили проект реорганизации пространства перед зданием городской управы на улице Ленина, 93.

- Проект предусматривает отказ от постоянной парковки, разграничение автомобильных и пешеходных потоков, многократное увеличение количества деревьев на этой территории, создание большого граффити на стене соседнего дома и пространства с форумом, качелями и современными лавочками, - рассказал нам депутат Яков Казацкий. - Доминантой территории должен стать арт-объект по мотивам работ Чижевского, возможно даже с работающей люстрой. Впереди детальная проработка и общественное обсуждение концепции.

Как нам стало известно, обсудить проект планируют уже в эту пятницу, 12 июля, на «Точке кипения».

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