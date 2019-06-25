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В Обнинске жителям заплатят за отсортированный мусор

25.06.2019 12:00 3 1616 Елена Французова
В Обнинске жителям заплатят за отсортированный мусор

В Обнинске жители двух домов - Кончаловского, 5, и Калужской, 9, - получат деньги за отсортированный мусор.

- Мы заключили договор с управляющей организацией, которая обслуживает эти дома и теперь средства, вырученные от сдачи отсортированного сырья, будут перечисляться на счет дома, - рассказывает приводит слова руководителя мусороперерабатывающей компании группа «Чистый Обнинск». - Эти деньги могут пойти как на благоустройство территории дома, так и на оплату ресурсов — например, за электричество. Все собранное сырье отправляется на дальнейшую переработку.

Пока мусор принимают раз в неделю, за ним по расписанию приезжает автомобиль. Организаторы уверены, что у этого эксперимента большое будущее.

- Они не только принимают мусор, но и ведут просветительскую работу с жителям — рассказывают о разумном потреблении, об экологичном образе жизни и о том, как правильно сортировать отходы, участвуют в праздниках проекта «Экодвор», - сообщает группа «Чистый Обнинск».

- Мы намерены развивать этот проект и дальше, - продолжает представитель мусороперерабатывающей компании. - И чем больше соседей к нему подключится, тем ощутимее будет поступать сумма, которую может выручить дом за рассортированный мусор.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: благоустройство экология
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