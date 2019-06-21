На дне: водолазы МЧС очистили от мусора 78 пляжей региона

В пятницу, 21 июня, ГУ МЧС по Калужской области подвела итог работы водолазов поисково-спасательного отряда.

Данное подразделение, помимо прочего, занимается и расчисткой дна водоемов. Согласно данным МЧС, с мая по июнь водолазы расчистили 78 пляжей в 19 районах области и Калуге.

- Рост числа заявок на очистку дна водоемов по сравнению с 2018 годом составил двадцать процентов, - говорится в сообщении ведомства.

Причем большая их часть - 43 - подана частными лицами. 24 заявки на расчистку дна пришлись на базы отдыха и индивидуальных предпринимателей. Остальные 11 - на администрации населенных пунктов.