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На дне: водолазы МЧС очистили от мусора 78 пляжей региона

21.06.2019 14:17 1 223 Сергей ПЕТРОВ, фото ГУ МЧС по Калужской области.
На дне: водолазы МЧС очистили от мусора 78 пляжей региона

В пятницу, 21 июня, ГУ МЧС по Калужской области подвела итог работы водолазов поисково-спасательного отряда.

Данное подразделение, помимо прочего, занимается и расчисткой дна водоемов. Согласно данным МЧС, с мая по июнь водолазы расчистили 78 пляжей в 19 районах области и Калуге.

- Рост числа заявок на очистку дна водоемов по сравнению с 2018 годом составил двадцать процентов, - говорится в сообщении ведомства.

Причем большая их часть - 43 - подана частными лицами. 24 заявки на расчистку дна пришлись на базы отдыха и индивидуальных предпринимателей. Остальные 11 - на администрации населенных пунктов. 


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото ГУ МЧС по Калужской области.
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