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Новые имена: в Калуге появилась улица Непокоренных Ленинградцев и Удачные переулки

20.06.2019 08:36 7 1471
Новые имена: в Калуге появилась улица Непокоренных Ленинградцев и Удачные переулки

В среду, 19 июня, на последнем перед летними каникулами заседании городская Дума присвоила имена трем переулкам и одной улицы.

В Черносвитино три переулка получили названия Удачный. Теперь их там шесть Удачных.

А вновь образованной улице в деревне Бутырки, что близ Грабцево, дали имя улица Непокоренных Ленинградцев.


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Тэги: благоустройство
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