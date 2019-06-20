Новые имена: в Калуге появилась улица Непокоренных Ленинградцев и Удачные переулки

20.06.2019 08:36 1471

В среду, 19 июня, на последнем перед летними каникулами заседании городская Дума присвоила имена трем переулкам и одной улицы.

В Черносвитино три переулка получили названия Удачный. Теперь их там шесть Удачных.

А вновь образованной улице в деревне Бутырки, что близ Грабцево, дали имя улица Непокоренных Ленинградцев.