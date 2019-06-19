Ландшафтный дизайнер раскритиковал систему полива на склоне городского парка

Городские чиновники с этим не согласны. Они готовы обсудить вопрос с экспертами.

В начале недели калужский ландшафтный дизайнер Людмила ДОРОФЕЕВА раскритиковала на своей странице в социальной сети «Фейсбук» систему полива на склоне городского парка.

«МБУ «Калугаблагоустройство» презентовал чудо мелиорации, как красочный аттракцион для горожан – облака туманного полива на откосе, и в лучах солнца играющая радуга... и счастливые горожане, делающие селфи. СМИ новость понравилась.

Пора разобраться с технической стороной. Как видите, бригада высококвалифицированных специалистов за два дня художественно перекопала весь сползающий склон и быстро раскидала несколько сот метров пластиковой трубы (200 м3 – 18 линий), установив на линиях 150 выдвигающихся разбрызгивателей. Всё это подключилось в единую систему, и весь пульт управления с насосами и ёмкостями разместился на краю откоса на углу парка».

По мнению автора, работы по устройству автоматической системы полива ведутся без соблюдения технологии. Как она утверждает, система должна быть смонтирована таким образом, чтобы вода подавалась снизу вверх.

Дорофеева также сообщает, что работы ведутся якобы без технической документации. Кроме того, эксперт в принципе ставит под сомнение необходимость устройства автоматической системы полива на склоне парка.

В тот же день по нашей просьбе данную публикацию прокомментировало руководство города.

- Сложно назвать те пункты, которые прозвучали, экспертными, - ответил, в частности, начальник Управления городского хозяйства Алексей ВОЛКОВ. – Технические решения, которые приняты при монтаже данной системы, были проработаны. Есть проектная документация, а не какой не скрин. Если будет сильно интересно, готов показать проектную документацию с расчётами, привязанными непосредственно к данному склону.

Что касается подачи воды снизу вверх или сверху вниз, то это не имеет абсолютно никакого значения. Мы, в первую очередь, исходили из того, где находятся точки подключения. Они вверху, поэтому подаём всё сверху. Соответственно целесообразнее, согласно документации, смонтировать именно так, как смонтировано.

Кроме того, сразу хотелось бы сказать, что склон на сегодняшний день не является проблемным объектом. На глубине 20 см проложена специальная плёнка – укрепляющая ткань, – которая удерживает склон от сползания. Те доводы, которые сегодня прозвучали как экспертные, они, в принципе, не состоятельные.

Алексей Волков предложил обсудить проект на дискуссионной площадке с привлечением большого количества экспертов, «чтобы вот эти домыслы разбить».

Городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ инициативу своего первого зама одобрил. Он также предложил создать совет по озеленению или ландшафтному дизайну и привлечь к его работе не только калужских экспертов, но и авторитетных столичных специалистов.

- Чтобы принятие важных решений было основано на мнении не одного эксперта, - пояснил градоначальник. – Давайте пообсуждаем этот проект и любые другие, связанные с благоустройством города. Давайте соберёмся, начнём с технического анализа этого склона, но только на профессиональном уровне, а не на мнении одного человека.

С просьбой прокомментировать ситуацию, мы обратились к руководителю питомника декоративных растений Андрею ЩЕТИНИНУ. Он занимается производством с 2008 года. Его питомник также оборудован системой автополива.

- С точки зрения физики подачу воды правильнее делать всё же сверху, а не снизу, - говорит Щетинин. – Когда труба расположена в горизонте, то вначале её мы имеем максимальное давление, допустим, 4 атмосферы. По мере удлинения трубы оно падает и через 500 м составляет около 3 атмосфер. Более точные данные можно получить при помощи обыкновенного монометра (прибора для измерения давления). Если же труба расположена в гору, то в верхней точке давление будет составлять уже не 3 атмосферы, а максимум 2. По мере увеличения склона, по мере подъёма, давление в трубе падает за счёт естественных потерь. При подаче воды сверху вниз и в верхней части трубы, и в нижней перепад давления минимальный за счёт естественного давления, обусловленного склоном. Поэтому, на мой взгляд, делать запитку сверху вниз более разумно, чем снизу вверх.