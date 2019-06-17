Дети ломают ноги в Центральном парке

В понедельник, 17 июня, глава региона напомнил о своей идее создать в Калужской области дирекцию парков.

- Вчера пошёл в парк наш Центральный, - рассказал он. - Наваляло ветром. Сразу надо было, немедленно, по горячим следам всё убирать. Кстати говоря, подошли ко мне там несколько родителей, у одних ножку сломал ребёнок, а дальше эти работники подошли: «Так у нас через день «Скорую помощь» вызывают. Решетки, которые на ливневой канализации, надо как-то закрепить. Дети наступают, проваливаются и ломают себе ножку». Нет дирекции, нет хозяина и никто об этом не знает. Конечно, это вопиющее безобразие.

- У нас в городе работает муниципальное бюджетное учение «Калугаблагоустройство». Мы его с конца прошлого года начали усиливать, полностью отказались от внешних подрядов и своими силами их поддерживаем, - прокомментировал информацию городской голова Калуги Дмитрий Разумовский. – За каждым парком закреплён ответственный. В Центральном парке посмотрим.

Глава региона в ответ сказал, что должна быть дирекция парков, которая будет отвечать за травму ребёнка. Но у Разумовского иная позиция.

- Смотрите, главное, чтобы у вас был порядок, - сказал губернатор.

В пример Калуге он поставил Тулу, в которой, по его словам, идеальный порядок. А в Калуге губернатор обратил внимание на то, что часть растений в Центральном парке пропали.

- Все позасыхали кустарники там, их никто ни разу не полил, - возмущался губернатор. - Можжевельники в прошлом году были зелёные, в этом году – все сухие. Кто за это ответит?

- Надо усиливаться. И эту работу мы сейчас ведём. Мы сейчас опыт очень внимательно изучаем, посещаем регионы. Тот же Белгород. Там такое же, аналогичное учреждение. 1200 человек штатная численность. Мы пока дополнительно набрали 75 человек...Этим будем заниматься, - пообещал городской голова.

Также Анатолий Артамонов заметил, что деревья, которые были посажены в прошлом и в этом году в Калуге никто не поливает.