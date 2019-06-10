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В Жиздре установили памятник велосипеду

10.06.2019 16:21 0 128 Елена Французова, Фото: газета «Искра».
В Жиздре установили памятник велосипеду

В Жиздре на площади Луначарского установили памятник велосипеду.

Идея поставить его появилась потому, что этот вид транспорта является основным для жиздринцев.

- В городе нет городского общественного транспорта, поэтому на протяжении десятилетий доступным средством передвижения для многих жиздринцев был и остается велосипед. Ездят на нем и взрослые, и дети, - сообщает местная газета «Искра».

Памятник появился недалеко от местной гостинице и соседствует с парковкой.

 


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Авторы
Елена Французова 
Фото: газета «Искра».
Тэги: благоустройство
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