В Жиздре установили памятник велосипеду

В Жиздре на площади Луначарского установили памятник велосипеду.
Идея поставить его появилась потому, что этот вид транспорта является основным для жиздринцев.
- В городе нет городского общественного транспорта, поэтому на протяжении десятилетий доступным средством передвижения для многих жиздринцев был и остается велосипед. Ездят на нем и взрослые, и дети, - сообщает местная газета «Искра».
Памятник появился недалеко от местной гостинице и соседствует с парковкой.
|
Склон парка раскопали в Калуге 27.05.2019 16:53
Тропа страха: в Калуге соединят улицу Достоевского с Каменным мостом 22.05.2019 15:43
Клумбу с тюльпанами засыпали строительным мусором 07.05.2019 12:47
Нужна ли нам пешеходная Театральная 06.05.2019 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: