В Жиздре установили памятник велосипеду

В Жиздре на площади Луначарского установили памятник велосипеду.

Идея поставить его появилась потому, что этот вид транспорта является основным для жиздринцев.

- В городе нет городского общественного транспорта, поэтому на протяжении десятилетий доступным средством передвижения для многих жиздринцев был и остается велосипед. Ездят на нем и взрослые, и дети, - сообщает местная газета «Искра».

Памятник появился недалеко от местной гостинице и соседствует с парковкой.