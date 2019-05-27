Склон парка раскопали в Калуге

На днях на склоне Центрального калужского парка начались работу по монтажу системы автоматического полива. Завершить их обещают к 10 июня. Стоимость работ – более двух миллионов рублей.
Как рассказал главный инженер муниципального учреждения Роман Русяев, на южном склоне будет создан так называемый спринклерный полив – метод орошения по принципу мелкокапельного рассеивания влаги, когда вода распределяется через систему труб и распыляется в воздух через сопла, которые рассекают ее на мельчайшие капли. Причем сопла располагаются под поверхностью почвы, выдвигаясь только на время работы.
- Это очень удобно, поскольку они не портят внешний вид газона и не мешают при уходе за ним, например, при стрижке травы, - пояснил Роман Русяев. – В настоящее время рабочие готовят траншеи для последующей укладки гибких труб автополива, обустраивают площадки для четырех резервных емкостей по десять кубических метров воды в каждой насосной станции и метеостанции, оборудованной датчиками дождя. Такие датчики не дадут сработать автоматической системе полива в дождливую погоду.
Весь южный склон разбит на 18 зон полива, каждая из них будет орошаться 15-20 минут в зависимости от погодных условий, общий полив газона составит 4,5-5 часов. На разовый полив уйдет 15–18 тысяч литров воды.
- По технологии предусмотрен ночной полив газона, правда, есть предложение осуществлять его на закате солнца, в это время дня рассеивающаяся над газоном влага создаст эффект радуги, что придаст территории склона интересный вид, - приводит слова главного инженера городская управа. - Мини-радугой смогут полюбоваться посетители Центрального парка.
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