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В Калуге ищут «специалистов», которые изуродовали деревья на Телевизионной

30.04.2019 09:10 10 2553 Дмитрий Ивьев, Фото: Алексей Стрельцов.

На прошлой неделе профессор КГУ имени Циолковского Алексей СТРЕЛЬЦОВ в Facebook опубликовал фото деревьев, которые подверглись омолаживающей обрезке на улице Телевизионной.

- Какие нормативы озеленения позволяют делать такое «стволирование»? – недоумевал он. – Может, будет иметь смысл эти нормативы, если они есть, пересмотреть с участием специалистов и утвердить городской думой или горуправой? А если таких нормативов нет, то как наказать авторов?

По его словам деревья не были аварийными и никому не мешали.

В понедельник, 29 апреля, тему обрезки деревьев обсудили на планёрке в городской управе.

Выяснилось, что пять тополей, ясень и клен таким образом «омолодила» управляющая компания, получив разрешение управления городского хозяйства.

– Трудно говорить, нарушена технология или не нарушена, - сказал заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Давая разрешение, мы не можем указывать на конкретику, какую там веточку надо отпиливать. Но мы направили соответствующее обращение в УМВД для установления лица, которое производило обрезку. После установления материал будет направлен в природоохранную прокуратуру. Там специалисты дадут оценку данным действиям. Но обрезка проводилась в период сокодвижения растений. В этом нарушение стопроцентное.

Городские власти поручили коммунальщикам делать фотофиксацию деревьев, на опиловку которых выдаются разрешения, – до процедуры и после. И публиковать эти снимки на геопортале Калужской области.

Уважаемые читатели, а где ещё в городе уродуют деревья таким способом? Расскажите в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Алексей Стрельцов.
Тэги: благоустройство алексей стрельцов игорь бугаенко
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