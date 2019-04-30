В Калуге ищут «специалистов», которые изуродовали деревья на Телевизионной

На прошлой неделе профессор КГУ имени Циолковского Алексей СТРЕЛЬЦОВ в Facebook опубликовал фото деревьев, которые подверглись омолаживающей обрезке на улице Телевизионной.

- Какие нормативы озеленения позволяют делать такое «стволирование»? – недоумевал он. – Может, будет иметь смысл эти нормативы, если они есть, пересмотреть с участием специалистов и утвердить городской думой или горуправой? А если таких нормативов нет, то как наказать авторов?

По его словам деревья не были аварийными и никому не мешали.

В понедельник, 29 апреля, тему обрезки деревьев обсудили на планёрке в городской управе.

Выяснилось, что пять тополей, ясень и клен таким образом «омолодила» управляющая компания, получив разрешение управления городского хозяйства.

– Трудно говорить, нарушена технология или не нарушена, - сказал заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Давая разрешение, мы не можем указывать на конкретику, какую там веточку надо отпиливать. Но мы направили соответствующее обращение в УМВД для установления лица, которое производило обрезку. После установления материал будет направлен в природоохранную прокуратуру. Там специалисты дадут оценку данным действиям. Но обрезка проводилась в период сокодвижения растений. В этом нарушение стопроцентное.

Городские власти поручили коммунальщикам делать фотофиксацию деревьев, на опиловку которых выдаются разрешения, – до процедуры и после. И публиковать эти снимки на геопортале Калужской области.

Уважаемые читатели, а где ещё в городе уродуют деревья таким способом? Расскажите в комментариях!