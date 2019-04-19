Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Пятница, 19 апреля
$ 64.07 0.12
72.24 0.12
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Благоустройство

Большой субботник пройдёт в Калуге 20 апреля

19.04.2019 12:43 2 342 Дмитрий Ивьев, Фото: pxhere.com.
Большой субботник пройдёт в Калуге 20 апреля

Большой городской субботник пройдёт в Калуге 20 апреля.

В областном центре собираются очистить от мусора городской бор, пойму Оки, территорию, прилегающую к Яченскому водохранилищу, Березуйский овраг, усадьбу Яновских, лесопарковые зоны, территорию воинского кладбища, железную дорогу у сквера 50-летия Комсомола.

- Всего планируется привести в порядок свыше 450 общественных и придомовых территорий, - рассказали нам в пятницу в городской управе.

Уважаемые читатели, а вы участвуете в субботниках? Расскажите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: pxhere.com.
Тэги: благоустройство
Еще новости из рубрики «Благоустройство»

Загаженные скверы: в Калуге собираются завести белок для борьбы с птичьими фекалиями 16.04.2019 16:05

Аквапарк предложили построить на Северном 12.04.2019 15:02

Старинные опоры моста предложили превратить в арт-объект 04.04.2019 11:32

Чиновники отправили калужан справлять нужду в торговые центры 19.03.2019 11:11

Чиновники рассказали, когда Калугу избавят от пыли 13.03.2019 15:09

Народные новости
3303 8
Nomad500
3016 7
LEO55
1767 11
Геннадич

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 19 апреля, 16:00
«Библионочь» 2019: полная афиша
Калуга
сб 20 апреля, 10:00
Фестиваль старинной музыки
Калуга
сб 20 апреля, 10:00
Открытие сезона в садовом центре «Цветы от Митрофанова»
Калуга
ср 24 апреля, 10:00
Индивидуальные приемы экстрасенса Константина Гришина
Калуга

Для детей

сб 20 апреля, 11:00
Спектакль «Кот в сапогах»
Калужский театр кукол
вс 21 апреля, 11:00
Спектакль «Серая Шейка»
Калужский театр кукол
сб 20 апреля, 11:00
Детский проект «Вслух»! Читаем книги вместе с актёрами.
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 21 апреля, 12:00
Мюзикл Пираты Карибского моря
Калужский областной драматический театр

Концерты

сб 20 апреля, 17:00
Музыкально-поэтический вечер, посвященный Булату Окуджаве.
Калужский музей изобразительных искусств
сб 20 апреля, 19:00
Рок-группа "Моральный кодекс"
Филармония
сб 20 апреля, 21:00
ИГРАем в КИНО
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 21 апреля, 19:00
Дом ветров
Мажор, бар

Кино

Миллиард
Пушистый шпион
Шазам!
Домовой
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Знакомимся с системой бесконтактных платежей

15 апр 2019 10:28
Новости компаний

Робоэдвайзер ВТБ Капитал Инвестиции стал первым аккредитованным автосоветником в России

ВТБ запустил программу автокредитования со ставкой от 3,5%

ВТБ обновляет пакет услуг для VIP-клиентов

Поликлиника на ладони – с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке

Куда вложить 1 000 000 рублей чтобы заработать - ТОП 9 способов

Возможно ли добиться справедливости при несогласии с неправомерным вердиктом налоговой? Что пишут в нормативных документах и какова реальная ситуация?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.