Большой субботник пройдёт в Калуге 20 апреля

Большой городской субботник пройдёт в Калуге 20 апреля.

В областном центре собираются очистить от мусора городской бор, пойму Оки, территорию, прилегающую к Яченскому водохранилищу, Березуйский овраг, усадьбу Яновских, лесопарковые зоны, территорию воинского кладбища, железную дорогу у сквера 50-летия Комсомола.

- Всего планируется привести в порядок свыше 450 общественных и придомовых территорий, - рассказали нам в пятницу в городской управе.

Уважаемые читатели, а вы участвуете в субботниках? Расскажите в комментариях!