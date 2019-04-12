Аквапарк предложили построить на Северном

Житель калужского микрорайона Северный предложил городским властям построить на этой окраине областного центра аквапарк. Сам он, правда, не готов инвестировать деньги в создание развлекательного центра, но с радостью посещал бы объект.

В городской управе в ответ заявили, что таких предложений ранее не поступало. Но если найдётся бизнесмен, готовый вложить в это деньги, то проект обязательно рассмотрят, сообщила пресс-служба администрации в пятницу, 12 апреля.

Уважаемые читатели, а каких объектов вам не хватает в Калуге? Расскажите в комментариях!