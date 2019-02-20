Уборку города собираются забрать у частных компаний

В Калуге планируют частично или даже полностью отказаться от привлечения подрядных организаций к уборке города. Об этом шла речь на одном из заседаний во вторник, 19 февраля.

На данный момент муниципальные учреждения убирают лишь около 30% территории. Чтобы полностью отказаться от привлечения подрядчиков, потребуется закупить 103 единицы техники и расширить штат. Также необходимо будет создать две базы и проработать вопросы логистики.

Отметим, что в этом году на уборку города в бюджете заложено около 500 миллионов рублей. Городские власти рассчитывают, что с сохранением текущего финансирования муниципальные службы сами справятся с уборкой. Детальнее обсудить планы планируется уже весной.

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