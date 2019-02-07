Калуга готовится к 650-летию: что будет построено и отремонтировано

Указ о праздновании юбилея города был подписан Путиным ещё 23 августа 2012 года. Был создан оргкомитет, который возглавил зампредседателя правительства Дмитрий Козак. Таким образом, был дан официальный старт подготовки, но в «горячую» фазу она, по сути, вступила именно в нынешнем году.
Козак сформулировал и основные задачи:
- Все частные объекты, бизнес, земельные участки, принадлежащие гражданам и предпринимателям, должны быть благоустроены. И тогда город к 2021 году заиграет другими красками, – сказал глава оргкомитета.
Кроме того, к этому времени должны быть введены в эксплуатацию все крупные строящиеся объекты: Дворец спорта будет сдан к концу сентября 2020 года, а вторая очередь музея космонавтики уже к концу текущего года. А вот от нового строительства пока, по словам зампреда правительства, лучше воздержаться.
Приоритет – реализация программы формирования комфортной городской среды. Для успешного её выполнения городской голова Калуги Дмитрий Разумовский предложил рассмотреть возможность увеличения финансирования для городов-юбиляров в полтора раза.
– Это позволило бы большими темпами, быстрее и эффективнее реализовать благоустройство города, – подчеркнул градоначальник.
Кроме того, Разумовским попросил поддержать строительство Северного обхода, который должен замкнуть транспортное кольцо вокруг Калуги, а также увеличить финансирование проекта рекультивации полигона твёрдых бытовых отходов.
В прошлом году калужанам было предложено выбрать общественные пространства для реконструкции. Напомним, что в голосовании тогда участвовало 38 объектов (их список – в конце статьи). Теперь же принято решение благоустроить и реконструировать все эти пространства к юбилею. То есть в программу войдут и Яченское водохранилище с Березуйским оврагом, и небольшие скверы в районах города.
Продолжается строительство социальных объектов. В поселке Северном начинается возведение детского сада, а на улице 65 лет Победы на Правом берегу уже в этом году планируют открыть школу.
В этом году также должна окончательно решиться судьба Окской железнодорожной ветки. Сейчас рассматривают разные варианты, и речь не только об автодороге: вполне возможно, что если не вся ветка, то хотя бы некоторые её участки станут пешеходными или на них появятся велодорожки. В этом же году должно начаться проектирование по утверждённому варианту.
После открытия Южного обхода у города появилась возможность ограничить въезд большегрузного транспорта. Вполне возможно, что в будущем въезд грузовиков в Калугу будет ограничен ещё строже или вовсе запрещён. Эти меры должны увеличить безопасность на дорогах, а также положительно скажется на состоянии дорожного полотна.
Вообще тема дорог будет одной из ключевых в подготовке города к юбилею. Так, в министерстве дорожного хозяйства заявили о планах отремонтировать более 170 км транспортных артерий Калуги. Это порядка 80% улично-дорожной сети. Из наиболее крупных улиц можно назвать Грабцевское шоссе, Зерновую, Никитина.
Кроме того, в городе внедряется комплексная схема организации дорожного движения, частью которой станет интеллектуальная система управления движения. Это был подарок от московских властей. Сейчас в Калуге идёт процесс объединения всех светофоров в общую систему, и когда он завершится, будет запущено и интеллектуальное управление.
Это позволит в автоматическом режиме регулировать движение на разных участках в зависимости от транспортной обстановки, оптимизировав таким образом автомобильные потоки. Система сама будет решать, какие интервалы работы светофоров установить в данный момент.
Перечень территорий, которые благоустроят к юбилею в первоочередном порядке
1. Набережная, расположенная вдоль Яченского водохранилища.
2. Ландшафтный парк-отдыха «Березуевский парк», расположенный между улицами Достоевского и Набережной, вдоль ручья Березуйка.
3. Сквер имени космонавта Волкова.
4. Благоустройство сквера между домами № 12 и 16 по б-ру Моторостроителей в микрорайоне Терепец.
5. Благоустройство в д.Яглово (малоэтажная застройка).
6. Благоустройство общественной территории по ул.Московской между ул.Кубяка и ул.Кибальчича.
7. Благоустройство общественной территории по ул.Ромодановские Дворики.
8. Благоустройство общественной территории вокруг пруда в районе дома № 11 по ул. Пухова.
9. Благоустройство общественной территории в микрорайоне Дубрава.
10. Благоустройство общественной территории в районе ул.Секиотовской, ул.Мелиораторов.
11. Благоустройство общественной территории по ул.Чижевского между домами № 14 и 12.
12. Благоустройство парковой зоны на въезде в микрорайон Анненки по ул.Вишневского в районе домов № 14, 15, 16, 17.
13. Благоустройство Центрального сквера в микрорайоне Силикатный по ул.Гурьянова, д. 27.
14. Благоустройство бульвара им. Степана Разина.
15. Благоустройство общественной территории на участке, ограниченном жилыми домами № 39 и 41 по ул. Льва Толстого.
16. Благоустройство сквера вдоль береговой полосы пруда в районе МБОУ «СОШ № 16» г. Калуги по пер. Дорожному, д.5.
17. Благоустройство сквера (площадь перед зданием Администрации) в д.Шопино по ул.Центральной, д.2.
18. Благоустройство Губернского парка.
19. Благоустройство общественной территории между домами № 42 по ул. Ленина и № 14а и 14 к.1 по ул. Карла Либкнехта.
20. Благоустройство универсальной спортивной площадки по ул. Шахтерской.
21. Благоустройство аллеи с капитальным ремонтом участка дороги с обустройством тротуара и уличного освещения, деревня Лихун, ул. Молодежная от поворота (съезда) окружной дороги до перекрестка в районе магазин - детский сад.
22. Благоустройство городского сквера в микрорайоне Тайфун (Грабцевское шоссе, д.108).
23. Благоустройство общественной территории между домами № 13 и 15 по ул. Болдина (территория МБОУ «СОШ № 4» г. Калуги).
24. Благоустройство общественной территории в районе дома № 12 по ул. Первых Коммунаров.
25. Благоустройство общественной территории в районе дома № 15 по ул. Турынинской.
26. Благоустройство общественной территории в районе домов № 7 и 8 по ул. Гвардейской.
27. Благоустройство общественной территории, расположенной между домами № 93 и 95 по ул. Дзержинского.
28. Благоустройство общественной территории в районе МБОУ «СОШ № 51» г.Калуги (ул.Дорожная, д.17а).
29. Благоустройство сквера для активного отдыха (прилегающая к домам № 48 и 48 к.1, ограниченная ул. Билибина и территорией ж/д) и пешеходная дорожка по ул.Билибина (четная сторона) от ул.Ленина до дома № 10 по ул. Билибина.
30. Благоустройство общественной территории в центре микрорайона Байконур возле домов № 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 по ул.Звёздной и домов № 1 и 3 по б-ру Байконур (на месте бывшего детского сада).
31. Благоустройство сквера в д.Канищево (д.Канищево, ул.Новая, д.2а).
32. Благоустройство аллеи, обустройство пешеходной дорожки, территории перед СДК «Росвянский» и МБОУ «СОШ № 43» г.Калуги по ул.Московской, д.6а, с.Росва.
33. Благоустройство оврага в районе пер.Тульского.
34. Благоустройство пляжа р.Оки в районе автогаражного кооператива «Разлив».
35. Благоустройство общественной территории по ул.Луговой, д.70.
36. Благоустройство сквера на ул.Платова.
37. Благоустройство б-ра Солнечного, д.20 «Солнечный островок».
38. Благоустройство пешеходного бульвара (рабочее наименование «Бульвар им.К.Я.Билибина») участок ул.Н.Стройка от ул.Билибина до пер.Литейного.
Какие дороги отремонтируют в Калуге в 2019 году
|
|
Начало (км+м)
|
Конец (км+м)
|
Вид работ
|
Автомобильная дорога по ул. Зеленая
|
пер.Малинники
|
ул.Зерновая
|
Ремонт покрытия проезжей части
|
ремонт тротуаров
|
Автомобильная дорога по ул.Городенская
|
ул.Ждамировская
|
граница с Ферзиковским районом
|
Ремонт покрытия проезжей части
|
Автомобильная дорога по ул. Пушкина
|
Каменный мост
|
ул. Академика Королева
|
Ремонт покрытия проезжей части
|
Автомобильная дорога по ул. Марата
|
ул.Кирова
|
ул.Баженова
|
Ремонт покрытия проезжей части
|
Автомобильная дорога по ул. Резванская
|
примыкание к автомобильной дороге «Обход г. Калуги на участке Секиотово- Анненки»
|
владение (участок)
|
Ремонт покрытия проезжей части
|
440
|
Автомобильная дорога ул. Тарутинская (от Синих мостов до Ястребовской развязки)
|
ул.Радищева
|
Ястребовская
|
ремонт покрытия проезжей части
|
развязка
|
Автомобильная дорога по ул.Баррикад
|
ул.Ленина
|
ул.Плеханова
|
ремонт покрытия проезжей части
|
ремонт тротуаров
|
Автомобильная дорога по ул. Зерновая
|
ул.Грабцевское шоссе
|
пер.Малинники
|
ремонт покрытия проезжей части
|
|
|
ремонт тротуаров
|
Автомобильная дорога по ул. Полевая (от ул.Советская до ГНС)
|
ул.Советская, в районе д. 118Г
|
Тупик
|
ремонт покрытия проезжей части
|
Город под ударом: кто ответит за адскую наледь? 15.01.2019 14:00
Старшее поколение калужан поздравили с праздником 26.09.2018 10:03
Дмитрий Разумовский провел личный прием населения 26.09.2018 10:02
В Калуге обсудили развитие технологий умного города 26.09.2018 10:01
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: