Калуга готовится к 650-летию: что будет построено и отремонтировано

07.02.2019 16:11 1076

Указ о праздновании юбилея города был подписан Путиным ещё 23 августа 2012 года. Был создан оргкомитет, который возглавил зампредседателя правительства Дмитрий Козак. Таким образом, был дан официальный старт подготовки, но в «горячую» фазу она, по сути, вступила именно в нынешнем году.

Козак сформулировал и основные задачи:

- Все частные объекты, бизнес, земельные участки, принадлежащие гражданам и предпринимателям, должны быть благоустроены. И тогда город к 2021 году заиграет другими красками, – сказал глава оргкомитета.

Кроме того, к этому времени должны быть введены в эксплуатацию все крупные строящиеся объекты: Дворец спорта будет сдан к концу сентября 2020 года, а вторая очередь музея космонавтики уже к концу текущего года. А вот от нового строительства пока, по словам зампреда правительства, лучше воздержаться.

Приоритет – реализация программы формирования комфортной городской среды. Для успешного её выполнения городской голова Калуги Дмитрий Разумовский предложил рассмотреть возможность увеличения финансирования для городов-юбиляров в полтора раза.

– Это позволило бы большими темпами, быстрее и эффективнее реализовать благоустройство города, – подчеркнул градоначальник.

Кроме того, Разумовским попросил поддержать строительство Северного обхода, который должен замкнуть транспортное кольцо вокруг Калуги, а также увеличить финансирование проекта рекультивации полигона твёрдых бытовых отходов.

В прошлом году калужанам было предложено выбрать общественные пространства для реконструкции. Напомним, что в голосовании тогда участвовало 38 объектов (их список – в конце статьи). Теперь же принято решение благоустроить и реконструировать все эти пространства к юбилею. То есть в программу войдут и Яченское водохранилище с Березуйским оврагом, и небольшие скверы в районах города.

Продолжается строительство социальных объектов. В поселке Северном начинается возведение детского сада, а на улице 65 лет Победы на Правом берегу уже в этом году планируют открыть школу.

В этом году также должна окончательно решиться судьба Окской железнодорожной ветки. Сейчас рассматривают разные варианты, и речь не только об автодороге: вполне возможно, что если не вся ветка, то хотя бы некоторые её участки станут пешеходными или на них появятся велодорожки. В этом же году должно начаться проектирование по утверждённому варианту.

После открытия Южного обхода у города появилась возможность ограничить въезд большегрузного транспорта. Вполне возможно, что в будущем въезд грузовиков в Калугу будет ограничен ещё строже или вовсе запрещён. Эти меры должны увеличить безопасность на дорогах, а также положительно скажется на состоянии дорожного полотна.

Вообще тема дорог будет одной из ключевых в подготовке города к юбилею. Так, в министерстве дорожного хозяйства заявили о планах отремонтировать более 170 км транспортных артерий Калуги. Это порядка 80% улично-дорожной сети. Из наиболее крупных улиц можно назвать Грабцевское шоссе, Зерновую, Никитина.

Кроме того, в городе внедряется комплексная схема организации дорожного движения, частью которой станет интеллектуальная система управления движения. Это был подарок от московских властей. Сейчас в Калуге идёт процесс объединения всех светофоров в общую систему, и когда он завершится, будет запущено и интеллектуальное управление.

Это позволит в автоматическом режиме регулировать движение на разных участках в зависимости от транспортной обстановки, оптимизировав таким образом автомобильные потоки. Система сама будет решать, какие интервалы работы светофоров установить в данный момент.

Перечень территорий, которые благоустроят к юбилею в первоочередном порядке

1. Набережная, расположенная вдоль Яченского водохранилища.

2. Ландшафтный парк-отдыха «Березуевский парк», расположенный между улицами Достоевского и Набережной, вдоль ручья Березуйка.

3. Сквер имени космонавта Волкова.

4. Благоустройство сквера между домами № 12 и 16 по б-ру Моторостроителей в микрорайоне Терепец.

5. Благоустройство в д.Яглово (малоэтажная застройка).

6. Благоустройство общественной территории по ул.Московской между ул.Кубяка и ул.Кибальчича.

7. Благоустройство общественной территории по ул.Ромодановские Дворики.

8. Благоустройство общественной территории вокруг пруда в районе дома № 11 по ул. Пухова.

9. Благоустройство общественной территории в микрорайоне Дубрава.

10. Благоустройство общественной территории в районе ул.Секиотовской, ул.Мелиораторов.

11. Благоустройство общественной территории по ул.Чижевского между домами № 14 и 12.

12. Благоустройство парковой зоны на въезде в микрорайон Анненки по ул.Вишневского в районе домов № 14, 15, 16, 17.

13. Благоустройство Центрального сквера в микрорайоне Силикатный по ул.Гурьянова, д. 27.

14. Благоустройство бульвара им. Степана Разина.

15. Благоустройство общественной территории на участке, ограниченном жилыми домами № 39 и 41 по ул. Льва Толстого.

16. Благоустройство сквера вдоль береговой полосы пруда в районе МБОУ «СОШ № 16» г. Калуги по пер. Дорожному, д.5.

17. Благоустройство сквера (площадь перед зданием Администрации) в д.Шопино по ул.Центральной, д.2.

18. Благоустройство Губернского парка.

19. Благоустройство общественной территории между домами № 42 по ул. Ленина и № 14а и 14 к.1 по ул. Карла Либкнехта.

20. Благоустройство универсальной спортивной площадки по ул. Шахтерской.

21. Благоустройство аллеи с капитальным ремонтом участка дороги с обустройством тротуара и уличного освещения, деревня Лихун, ул. Молодежная от поворота (съезда) окружной дороги до перекрестка в районе магазин - детский сад.

22. Благоустройство городского сквера в микрорайоне Тайфун (Грабцевское шоссе, д.108).

23. Благоустройство общественной территории между домами № 13 и 15 по ул. Болдина (территория МБОУ «СОШ № 4» г. Калуги).

24. Благоустройство общественной территории в районе дома № 12 по ул. Первых Коммунаров.

25. Благоустройство общественной территории в районе дома № 15 по ул. Турынинской.

26. Благоустройство общественной территории в районе домов № 7 и 8 по ул. Гвардейской.

27. Благоустройство общественной территории, расположенной между домами № 93 и 95 по ул. Дзержинского.

28. Благоустройство общественной территории в районе МБОУ «СОШ № 51» г.Калуги (ул.Дорожная, д.17а).

29. Благоустройство сквера для активного отдыха (прилегающая к домам № 48 и 48 к.1, ограниченная ул. Билибина и территорией ж/д) и пешеходная дорожка по ул.Билибина (четная сторона) от ул.Ленина до дома № 10 по ул. Билибина.

30. Благоустройство общественной территории в центре микрорайона Байконур возле домов № 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 по ул.Звёздной и домов № 1 и 3 по б-ру Байконур (на месте бывшего детского сада).

31. Благоустройство сквера в д.Канищево (д.Канищево, ул.Новая, д.2а).

32. Благоустройство аллеи, обустройство пешеходной дорожки, территории перед СДК «Росвянский» и МБОУ «СОШ № 43» г.Калуги по ул.Московской, д.6а, с.Росва.

33. Благоустройство оврага в районе пер.Тульского.

34. Благоустройство пляжа р.Оки в районе автогаражного кооператива «Разлив».

35. Благоустройство общественной территории по ул.Луговой, д.70.

36. Благоустройство сквера на ул.Платова.

37. Благоустройство б-ра Солнечного, д.20 «Солнечный островок».

38. Благоустройство пешеходного бульвара (рабочее наименование «Бульвар им.К.Я.Билибина») участок ул.Н.Стройка от ул.Билибина до пер.Литейного.

Какие дороги отремонтируют в Калуге в 2019 году