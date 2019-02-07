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Калуга готовится к 650-летию: что будет построено и отремонтировано

07.02.2019 16:11 0 1076
Калуга готовится к 650-летию: что будет построено и отремонтировано

Указ о праздновании юбилея города был подписан Путиным ещё 23 августа 2012 года. Был создан оргкомитет, который возглавил зампредседателя правительства Дмитрий Козак. Таким образом, был дан официальный старт подготовки, но в «горячую» фазу она, по сути, вступила именно в нынешнем году.

Козак сформулировал и основные задачи:

- Все частные объекты, бизнес, земельные участки, принадлежащие гражданам и предпринимателям, должны быть благоустроены. И тогда город к 2021 году заиграет другими красками, – сказал глава оргкомитета.

Кроме того, к этому времени должны быть введены в эксплуатацию все крупные строящиеся объекты: Дворец спорта будет сдан к концу сентября 2020 года, а вторая очередь музея космонавтики уже к концу текущего года. А вот от нового строительства пока, по словам зампреда правительства, лучше воздержаться.

Приоритет – реализация программы формирования комфортной городской среды. Для успешного её выполнения городской голова Калуги Дмитрий Разумовский предложил рассмотреть возможность увеличения финансирования для городов-юбиляров в полтора раза.

– Это позволило бы большими темпами, быстрее и эффективнее реализовать благоустройство города, – подчеркнул градоначальник.

Кроме того, Разумовским попросил поддержать строительство Северного обхода, который должен замкнуть транспортное кольцо вокруг Калуги, а также увеличить финансирование проекта рекультивации полигона твёрдых бытовых отходов.

В прошлом году калужанам было предложено выбрать общественные пространства для реконструкции. Напомним, что в голосовании тогда участвовало 38 объектов (их список – в конце статьи). Теперь же принято решение благоустроить и реконструировать все эти пространства к юбилею. То есть в программу войдут и Яченское водохранилище с Березуйским оврагом, и небольшие скверы в районах города.

Продолжается строительство социальных объектов. В поселке Северном начинается возведение детского сада, а на улице 65 лет Победы на Правом берегу уже в этом году планируют открыть школу.

В этом году также должна окончательно решиться судьба Окской железнодорожной ветки. Сейчас рассматривают разные варианты, и речь не только об автодороге: вполне возможно, что если не вся ветка, то хотя бы некоторые её участки станут пешеходными или на них появятся велодорожки. В этом же году должно начаться проектирование по утверждённому варианту.

После открытия Южного обхода у города появилась возможность ограничить въезд большегрузного транспорта. Вполне возможно, что в будущем въезд грузовиков в Калугу будет ограничен ещё строже или вовсе запрещён. Эти меры должны увеличить безопасность на дорогах, а также положительно скажется на состоянии дорожного полотна.

Вообще тема дорог будет одной из ключевых в подготовке города к юбилею. Так, в министерстве дорожного хозяйства заявили о планах отремонтировать более 170 км транспортных артерий Калуги. Это порядка 80% улично-дорожной сети. Из наиболее крупных улиц можно назвать Грабцевское шоссе, Зерновую, Никитина.

Кроме того, в городе внедряется комплексная схема организации дорожного движения, частью которой станет интеллектуальная система управления движения. Это был подарок от московских властей. Сейчас в Калуге идёт процесс объединения всех светофоров в общую систему, и когда он завершится, будет запущено и интеллектуальное управление.

Это позволит в автоматическом режиме регулировать движение на разных участках в зависимости от транспортной обстановки, оптимизировав таким образом автомобильные потоки. Система сама будет решать, какие интервалы работы светофоров установить в данный момент.

 

Перечень территорий,  которые благоустроят к юбилею в первоочередном порядке

1. Набережная, расположенная вдоль Яченского водохранилища.

2. Ландшафтный парк-отдыха «Березуевский парк», расположенный между улицами Достоевского и Набережной, вдоль ручья Березуйка.

3. Сквер имени космонавта Волкова.

4. Благоустройство сквера между домами № 12 и  16 по б-ру Моторостроителей в микрорайоне Терепец.

5. Благоустройство в д.Яглово (малоэтажная застройка).

6. Благоустройство общественной территории по ул.Московской между ул.Кубяка и ул.Кибальчича.

7. Благоустройство общественной территории по ул.Ромодановские Дворики.

8. Благоустройство общественной территории вокруг пруда в районе дома №  11 по ул. Пухова.

9. Благоустройство общественной территории в микрорайоне Дубрава.

10. Благоустройство общественной территории в районе ул.Секиотовской, ул.Мелиораторов.

11. Благоустройство общественной территории по ул.Чижевского между домами № 14 и  12.

12. Благоустройство парковой зоны на въезде в микрорайон Анненки по ул.Вишневского в районе домов № 14, 15, 16, 17.

13. Благоустройство Центрального сквера в микрорайоне Силикатный по ул.Гурьянова, д. 27.

14. Благоустройство бульвара им. Степана Разина.

15. Благоустройство общественной территории на участке, ограниченном жилыми домами № 39 и  41 по ул. Льва Толстого.

16. Благоустройство сквера вдоль береговой полосы пруда в районе МБОУ «СОШ № 16» г. Калуги по пер. Дорожному, д.5.

17. Благоустройство сквера (площадь перед зданием Администрации) в д.Шопино по ул.Центральной, д.2.

18. Благоустройство Губернского парка.

19. Благоустройство общественной территории между домами № 42 по ул. Ленина и № 14а и 14 к.1 по ул. Карла Либкнехта.

20. Благоустройство универсальной спортивной площадки по ул. Шахтерской.

21. Благоустройство аллеи с капитальным ремонтом участка дороги с обустройством тротуара и уличного освещения, деревня Лихун, ул. Молодежная от поворота (съезда) окружной дороги до перекрестка в районе магазин - детский сад.

22. Благоустройство городского сквера в микрорайоне Тайфун (Грабцевское шоссе, д.108).

23. Благоустройство общественной территории между домами № 13 и 15 по ул. Болдина (территория МБОУ «СОШ № 4» г. Калуги).

24. Благоустройство общественной территории в районе дома № 12 по ул. Первых Коммунаров.

25. Благоустройство общественной территории в районе дома № 15 по ул. Турынинской.

26. Благоустройство общественной территории в районе домов № 7 и 8 по ул. Гвардейской.

27. Благоустройство общественной территории, расположенной между домами № 93 и  95 по ул. Дзержинского.

28. Благоустройство общественной территории в районе МБОУ «СОШ № 51» г.Калуги (ул.Дорожная, д.17а).

29. Благоустройство  сквера  для  активного  отдыха (прилегающая к домам № 48 и  48 к.1, ограниченная ул. Билибина и территорией ж/д) и пешеходная дорожка по ул.Билибина (четная сторона) от ул.Ленина до дома № 10 по ул. Билибина.

30. Благоустройство общественной территории в центре микрорайона Байконур возле  домов  № 11, 12, 13, 14, 15,  19,  20,  21,  22  по  ул.Звёздной  и  домов  №  1  и  3  по  б-ру Байконур (на месте бывшего детского сада).

31. Благоустройство сквера в д.Канищево (д.Канищево, ул.Новая, д.2а).

32. Благоустройство аллеи, обустройство пешеходной дорожки, территории перед СДК «Росвянский» и МБОУ «СОШ № 43» г.Калуги по ул.Московской, д.6а, с.Росва.

33. Благоустройство оврага в районе пер.Тульского.

34. Благоустройство пляжа р.Оки в районе автогаражного кооператива «Разлив».

35. Благоустройство общественной территории по ул.Луговой, д.70.

36. Благоустройство сквера на ул.Платова.

37. Благоустройство б-ра Солнечного, д.20 «Солнечный островок».

38. Благоустройство пешеходного бульвара (рабочее наименование «Бульвар им.К.Я.Билибина») участок ул.Н.Стройка от ул.Билибина до пер.Литейного.

 

Какие дороги отремонтируют в Калуге в 2019 году

 

Начало (км+м)

Конец (км+м)

Вид работ

  

Автомобильная дорога по ул. Зеленая

пер.Малинники

ул.Зерновая

Ремонт покрытия проезжей части

  

ремонт тротуаров

  

Автомобильная дорога по ул.Городенская

ул.Ждамировская

граница с Ферзиковским районом

Ремонт покрытия проезжей части

  

Автомобильная дорога по ул. Пушкина

Каменный мост

ул. Академика Королева

Ремонт покрытия проезжей части

  
 

Автомобильная дорога по ул. Марата

ул.Кирова

ул.Баженова

Ремонт покрытия проезжей части

  

Автомобильная дорога по ул. Резванская

примыкание к автомобильной дороге «Обход г. Калуги на участке Секиотово- Анненки»

владение (участок)

Ремонт покрытия проезжей части

  

440

  

Автомобильная дорога ул. Тарутинская (от Синих мостов до Ястребовской развязки)

ул.Радищева

Ястребовская

ремонт покрытия проезжей части

  

развязка

  

Автомобильная дорога по ул.Баррикад

ул.Ленина

ул.Плеханова

ремонт покрытия проезжей части

  
 

ремонт тротуаров

  

Автомобильная дорога по ул. Зерновая

ул.Грабцевское шоссе

пер.Малинники

ремонт покрытия проезжей части

  

 

  

 

ремонт тротуаров

  

Автомобильная дорога по ул. Полевая (от ул.Советская до ГНС)

ул.Советская, в районе д. 118Г

Тупик

ремонт покрытия проезжей части

  
 

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Тэги: городской голова калуги
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