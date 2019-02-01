Детскую площадку обустроят в Секиотово

На территории деревни Секиотово в пригороде Калуги этим летом планируется установить спортивный и детский игровой комплексы. На встрече с местными жителями на днях об этом заявили представители городской управы.
Работы будут вестись в районе дома № 15 на 2-м Секиотовском проезде.
Следить за порядком на новых площадках собираются с помощью камеры видеонаблюдения. Её установку заложат в проект.
Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге нужны спортивные и детские площадки? Пишите в комментариях!
|
Под куполом рынка хотят разместить театр 01.02.2019 13:04
Чего нам ждать от «мусорной» революции 30.01.2019 13:54
Уборщики снега повредили деревья на улице Циолковского 28.01.2019 16:19
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: