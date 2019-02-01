Детскую площадку обустроят в Секиотово

На территории деревни Секиотово в пригороде Калуги этим летом планируется установить спортивный и детский игровой комплексы. На встрече с местными жителями на днях об этом заявили представители городской управы.

Работы будут вестись в районе дома № 15 на 2-м Секиотовском проезде.

Следить за порядком на новых площадках собираются с помощью камеры видеонаблюдения. Её установку заложат в проект.

Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге нужны спортивные и детские площадки? Пишите в комментариях!