Чего нам ждать от «мусорной» революции

30.01.2019 13:54 1311 Анастасия Рощина, фото Георгия Орлова

Похожий на огромные щупальца ковш крана-манипулятора зачерпывает большую кучу мусора и вываливает его на сортировочную ленту, которая движется безостановочно. Несколько десятков рабочих быстро-быстро разбирают отходы: пластиковые бутылки – в одну сторону, бумага – в другую, стеклянные ёмкости – в третью. Это первый этап сортировки – ручной.

- После обработки отходов на сортировочной линии выделяется вторичное сырьё, которое затем прессуется, кипуется и здесь складируется, - объясняет журналистам генеральный директор Калужского завода по производству альтернативного топлива Вадим УСЕНКО. Поездка на предприятие состоялась во вторник, 29 января.

– Потом вторсырьё отгружается поставщикам и переработчикам. Поступающие к нам отходы сортируются на 35 фракций. Такое количество позиций есть далеко не на каждом мусоросортировочном предприятии даже в ЦФО. Спрос на вторсырьё большой: на каждую позицию по 2-3, а то и больше контрагентов. Мы сотрудничаем с переработчиками не только из Калужской области. У нас есть партнёры в Московском регионе, а также Ульяновске, Ижевске.

Калужский завод по производству альтернативного топлива начал работу в 2017 году. Ежегодно он способен перерабатывать порядка полутора миллионов кубометров ТКО.

Каждый день предприятие принимает около 200 мусоровозов. Это примерно 300-400 тонн отходов.

– Наш завод в состоянии обработать отходов в два раза больше, чем их может произвести Калуга, - рассказывает Вадим Усенко. – Захоронению подлежит только органика, которая отделяется при помощи барабанных сепараторов. Оставшаяся часть: так называемые лёгкие фракции с высококалорийным индексом, которые хорошо горят, – подвергаются дополнительной обработке и отправляются на завод «Лафарж», где сжигаются в качестве альтернативы природному газу.

На сегодняшний день предприятие перерабатывает порядка 7-10 % поступаемых ТКО. Задача-максимум, которую ставит перед собой руководство завода, – увеличить объём утилизации отходов до 50%.

- Если бы у нас в регионе был раздельный сбор ТКО, процент утилизации был бы намного выше, поскольку переработчики покупают только кондиционное сырьё: в определённом виде, с определёнными качественными характеристиками. - говорит руководитель предприятия. – Единый сбор даёт нам сильно загрязнённые материалы, которые не могут быть переработаны, поскольку их отмывка и переработка будут стоить дороже, чем они сами. И тогда это теряет экономический смысл.

Налаживанием полноценной системы раздельного сбора отходов займётся созданное недавно государственное предприятие – Калужский региональный экологический оператор. С 1 января 2019 года именно оно оказывает услуги по сбору, транспортировке, обработке и захоронению отходов в нашем регионе.

Введение новых стандартов обращения с отходами беспокоит россиян. В первую очередь, потому, что это повлечёт за собой увеличение платы за вывоз мусора. Однако эксперты подчёркивают: необходимость внесения корректировок в данной отрасли давно назрела. О том, что она находится в кризисе, свидетельствуют «мусорные» конфликты, которые возникали в прошлом году в некоторых городах страны. Например, в Челябинске, где местный МУП после закрытия городского полигона в течение двух недель отказывался вывозить отходы по старым расценкам, поскольку новое место складирования мусора находилось на значительном расстоянии от города.

Этот случай не единичный. Поэтому Правительство РФ вынуждено было ужесточить контроль за данной сферой. С одной стороны, это действительно обернётся для россиян определёнными финансовыми затратами. С другой, на собранные за счёт населения средства будут закуплены новые контейнеры, спецтехника и мусоровозы. Улучшится система хранения и утилизации отходов. А главное – уже в этом году в нескольких регионах страны, в том числе и у нас, наконец-то должна заработать система раздельного сбора ТКО.

- В нашей области данная программа находится в стадии разработки. Представить её мы должны в конце февраля, - прокомментировал и.о. директора Калужского регионального экологического оператора Сергея ЗАВЬЯЛОВ. – Точную дату, когда появятся первые контейнеры для раздельного сбора ТКО, пока назвать не могу, но запускать пилотные проекты планируем уже в ближайшее время. Скорее всего, первыми в эксперименте примут участие Калуга и Обнинск.

Кстати, разделять мусор станет экономически выгодно: для сознательных граждан тариф на вывоз ТКО обещают снизить.

По мнению экспертов, оценить в полной мере результаты данных нововведений мы сможем лет через пять, когда отрасль заработает в полную силу и цены на вторсырьё поднимутся. Впрочем, как показал прошлогодний эксперимент в Подмосковье, первые позитивные изменения, связанные с улучшением сервиса в этой отрасли, мы должны почувствовать уже в нынешнем году.