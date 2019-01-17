Минус 3: профильная комиссия лишает лицензии три управляющие компании

В четверг, 17 января, прошло заседание областной лицензионной комиссии, выдающей разрешения на деятельность управляющих компаний. Рассматривался вопрос отзыва лицензий у управляющих компаний.
Право управлять многоквартирными домами потеряет ООО «Стройсистема» (22 дома в управлении). Только за последний год она получила 40 предписаний, 19 из которых исполнены не были. Кроме того, руководитель компании не имел соответствующего аттестата и дважды проигнорировал предписания о необходимости его получить.
Также по итогам заседания без лицензии решили оставить калужскую УК «Белый город» (20 домов в управлении). Учредители здесь оказались те же, что и в «Стройсистеме», но масштаб нарушений был даже выше – 99 предписаний, из которых не исполнено 38, а также более 4,4 млн. рублей неоплаченных штрафов.
Третьей доступ к рынку управления домами потеряет обнинская УК «Новосёл» (2 дома в управлении). Сценарий здесь тот же – 2 предписания о необходимости получения аттестата, суд и аннулирование лицензии. На все компании подадут в суд с просьбой лишить их лицензии. Сомнений в том, что он встанет на сторону комиссии практически нет.
А вот желающая начать работу в Калуге рязанская фирма «Лидер-Сервис» лицензию пока не получила: члены комиссии решили взять время на изучение текущей деятельности этой компании.
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