Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 17 января
$ 66.76 0.32
76.14 0.81
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Благоустройство

Минус 3: профильная комиссия лишает лицензии три управляющие компании

17.01.2019 12:57 3 2454 Даниил Марченко
Минус 3: профильная комиссия лишает лицензии три управляющие компании

В четверг, 17 января, прошло заседание областной лицензионной комиссии, выдающей разрешения на деятельность управляющих компаний. Рассматривался вопрос отзыва лицензий у управляющих компаний. 

Право управлять многоквартирными домами потеряет ООО «Стройсистема» (22 дома в управлении). Только за последний год она получила 40 предписаний, 19 из которых исполнены не были. Кроме того, руководитель компании не имел соответствующего аттестата и дважды проигнорировал предписания о необходимости его получить. 

Также по итогам заседания без лицензии решили оставить калужскую УК «Белый город» (20 домов в управлении). Учредители здесь оказались те же, что и в «Стройсистеме», но масштаб нарушений был даже выше – 99 предписаний, из которых не исполнено 38, а также более 4,4 млн. рублей неоплаченных штрафов. 

Третьей доступ к рынку управления домами потеряет обнинская УК «Новосёл» (2 дома в управлении). Сценарий здесь тот же – 2 предписания о необходимости получения аттестата, суд и аннулирование лицензии. На все компании подадут в суд с просьбой лишить их лицензии. Сомнений в том, что он встанет на сторону комиссии практически нет.

А вот желающая начать работу в Калуге рязанская фирма «Лидер-Сервис» лицензию пока не получила: члены комиссии решили взять время на изучение текущей деятельности этой компании.   


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Даниил Марченко 
Народные новости
1721 20
natalishumaher
2197 7
ufo_77
3161 12
NDM

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 18 января, 19:00
Закажи песню на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 26 января, 12:00
Семейный спортивный праздник «Весёлые STARты».
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 19 января, 12:00
Афиша Нового года 2019. Малоярославец
Малоярославец
вс 20 января, 11:30
«Всероссийский «День снега»
Квань

Для детей

вс 20 января, 12:00
«Маленькие истории о больших художниках»
Калужский музей изобразительных искусств
вс 20 января, 17:00
Мастер-класс "Рисование на воде"
Господин Енот, Енотокафе
вс 27 января, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения кота в сапогах"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

сб 19 января, 17:00
"Вечер в галерее". Деревянные духовые
Дом музыки
вс 20 января, 19:00
Патриарший хор Данилова монастыря
Арена КТЗ, ДК
вс 20 января, 20:00
Аркаим
GaragE Bar (Бар Гараж)
ср 23 января, 19:00
«Танцевальные вечера с Губернским духовым оркестром»
Филармония

Кино

Стекло
1+1: Голливудская история
Тёмное зеркало
Астерикс и тайное зелье
Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи

Шакалы-похоронщики расставили круглосуточные патрули по всей Калуге

Открыт прием заявок на курс «Ростелеком. DataTalks»

Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

Опросы

Уважаемые читатели, а кого бы вы назвали "Мисс КГУ-2019"? Голосуйте за претенденток!

 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Как оформить узкую и длинную кухню?

Онлайн страхование машины

Поверхностный водоотвод: преимущества и особенности

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.