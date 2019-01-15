Город под ударом: кто ответит за адскую наледь?

15.01.2019 14:00 1694 Анастасия Рощина, фото Сергея Константинова

Нынешней зимой калужских коммунальщиков недобрым словом не поминает разве что ленивый. Опасность подстерегает горожан повсюду: под ногами – снежная каша, скользкие тротуары, а на голову норовит сосулька упасть.

- Вроде бы, зима наступила, кругом белым-бело, - говорит председатель совета товарищества собственников жилья (далее - ТОС) «Чичеринская» и старшая по дому № 15 по улице Калинина Наталия ДЕМИДОВА. – Но, видя ледяную бахрому на крышах и карнизах домов, праздничное настроение как-то само по себе тает.

Во всём виноват низкий тариф?

На зимних каникулах телефоны колл-центра Государственной жилищной инспекции Калужской области буквально разрывались от звонков жителей региона, которые жаловались на плохую работу коммунальщиков. Ежедневно операторы принимали до 100 обращений.

На сегодняшний день в ГЖИ поступило 1117 жалоб, касающихся уборки снега и ликвидации сосулек. Большая часть из них – 920 – приходится на Калугу. Сейчас на контроле Госжилинспекции остаётся 871 обращение.

В последние дни жалобный поток несколько снизился, однако проблема остаётся актуальной. Над способами её решения руководство города размышляло на планёрке в горуправе в минувший понедельник, 14 января.

Как выяснилось, абсолютное большинство жалоб касается уборки придомовых территорий, ответственность за которую несут управляющие компании, а не город. Более того, по существующему, очень либеральному законодательству, городская управа не имеет возможности заставить УК работать или, например, отозвать у них лицензию. Существующее положение – в интересах частного бизнеса, которым и являются УК, а не в интересах города.

Всего в областном центре работает 69 УК, при том, что, по мнению экспертов, для Калуги экономически обосновано существование не более 20. Чем заняты две трети УК, многие из которых даже не имеют ни одного дома в управлении, остаётся загадкой.

Нарекания и замечания есть ко всем компаниям, но, если одни реагируют на жалобы достаточно оперативно, то другие ищут причины не делать этого. В качестве одной из них называется низкий тариф за обслуживание жилых домов. Сейчас он составляет 2 рубля 39 копеек.

- Вот если бы он был больше, - говорит руководство этих управляющих компаний, - то мы, конечно, работали бы более оперативно.

На городскую планёрку специально позвали руководителей тех УК, которые работают добросовестно, и поинтересовались у них, действительно ли именно низкий тариф является камнем преткновения. Те ответили честно: тариф, может, и хотелось бы побольше, но это точно не повод работать плохо.

- Просто каждый на своём месте должен добросовестно делать работу, – считает старшая по дому № 15 по улице Кибальчича. – Тариф можно увеличивать до бесконечности. Но, если человек безответственный и не выполняет свои обязанности, то и результата не будет.

- У нас в управлении находится 65 многоквартирных домов. Площадь территории, которую мы обслуживаем, составляет 300 тыс. кв.м, - говорит директор УК «ЖРЭУ № 16» Вера ЕПИХИНА. Эта компания работает в микрорайоне Кубяка. К слову, на сегодняшний день она единственная в городе, которая полностью отчиталась перед ГЖИ – с предоставлением фото- и видеоматериалов – об устранении замечаний в работе.

– Да, жалобы бывают, но мы стараемся реагировать на них оперативно, - говорит Епихина. - Все наши дома закреплены за дворниками, «пустых» домов нет. Есть мастер, который ежедневно осуществляет мониторинг территории и контролирует её уборку. Дворники живут, в основном, в нашем микрорайоне – это тоже плюс.

- Беда многих наших управляющих компаний в том, что у них дома разбросаны по всему городу, - добавляет Татьяна КОНЯХИНА, депутат гордумы, один из руководителей правления Ассоциации ТОС г. Калуги и Общественного центра ЖКХ. – Соответственно, у них не то что трактора – и дворников, к сожалению, нет. В нашем же микрорайоне работа по уборке территории ведётся системно. Дворникам платят нормальную зарплату. Когда управляющие компании говорят, что нечем платить, они просто лукавят. Большое подспорье для УК – хорошие домовые советы. Там, где они есть, получается действительно слаженная работа. К сожалению, часть домов в Калуге домовых советов не имеет.

ТОС-контроль

На прошлой неделе Ассоциация территориальных общин г. Калуги перешла к активным действиям. Она решила взять под свой собственный контроль уборку снега, наледи и сосулек во дворах многоквартирных домов.

Неофициально проект получил название: «ТОС-контроль». Первый рейд представителей Ассоциации состоялся 11 января. Активисты побывали на двух адресах, по которым жалоб поступило больше всего. Это Марата, 1 и Театральная, 29. Еженедельно Ассоциация планирует делать по 2-3 рейда.

- Если уж мы начали такую серьёзную работу, то она должна быть плановой, - говорит Татьяна Коняхина. – И, конечно, должна быть реакция органов власти на нашу работу.

По итогам первого рейда активисты общественной организации сделали интересный вывод: управляющая компания, которая отвечает за дома по указанным выше адресам, плохо убирается не только зимой, но и летом.

- Поэтому мы на заседании совета правления приняли решение, что мониторинг за уборкой города будем осуществлять в течение всего года, - сообщила Эльвира КАПИТОНОВА, депутат гордумы, один из руководителей правления Ассоциации ТОС г. Калуги и Общественного центра ЖКХ. – Дальше у нас идут ремонт дорог, тротуаров, дворов. Всё это тоже требует нашего контроля.

О том, что проблему легче и дешевле предупредить, чем потом с ней бороться, говорит и уже упомянутая председатель совета ТОС «Чичеринская» и старшая по дому № 15 по улице Калинина Наталия ДЕМИДОВА.

- Чтобы сосулек было меньше, нужно, прежде всего, навести порядок на чердаках. Сделать там утепление, гидроизоляцию. И заниматься этой работой нужно, конечно, в межсезонье: летом и осенью. Там, где ведётся технический контроль за зданиями, этой беды меньше. Начинать надо с этого. К тому же данная работа менее затратна, чем потом нанимать вышку и альпинистов, чтобы сбить сосульки.

«Людей не бросим»

Что касается самых ближайших планов, то, кажется, город нашёл способ, как расшевелить недобросовестные управляющие компании. Городские службы станут самостоятельно сбивать сосульки, а затем будут выставлять счета неторопливым УК.

- Мы должны снимать острые вопросы, где есть риск для жизни, - говорит по этому поводу городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Люди должны чувствовать себя в безопасности.

Держит ситуацию на контроле и Государственная жилищная инспекция. Ежедневно она отрабатывает по 40-50 обращений.

- В период с 9 по 15 января мы провели серию первичных проверок по тем адресам, откуда поступили жалобы, и выписали управляющим компаниям предписания на устранение замечаний, - рассказал нам руководитель ГЖИ Калужской области Алексей ДУЛИШКОВИЧ. – На следующей неделе начнутся повторные проверки. Если выяснится, что какие-то УК проигнорировали наши предписания, их ждут штрафы в размере до 100 тыс. рублей. Думаю, до конца января острота проблемы снимется.

Напомним, обо всех проблемах, связанных с уборкой территорий, за которые отвечают управляющие компании, можно сообщать в Госжилинспекцию по телефонам:

8 (4842) 22-77-77

8-800-451-01-01 (звонок бесплатный).

Все обращения берутся на контроль и не снимаются с него до тех пор, пока проблема не решена.

Также замечания и предложения по уборке дворовых территорий можно направлять в адрес «ТОС-контроля» по адресу электронной почты: tos-kontrol@yandex.ru.