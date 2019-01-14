Датчики на мусоровозах не позволят сваливать отходы в кустах

Нелегальных свалок станет в области меньше после того, как мусоровозы оборудуют датчиками подъема кузова, заявил губернатор области Анатолий Артамонов на пресс-конференции в понедельник, 14 января. Благодаря аппаратуре будет известно когда и в каком месте автомобиль сбрасывал ТБО. Датчики рассчитывают установить до конца года.
- Чтобы нам не думать и не гадать, кто в эти кусты отвез мусор, - прокомментировал Артамонов. - Я думаю, это мероприятие позволит во многом навести порядок. Конечно, кто-то повезет и без датчиков на подпольной машине. Но это будет совсем мало. Есть недобросовестные водители которые хулиганят ночами. В том числе и из Москвы привозят.
Также в Калуге заканчивается проектирование рекультивации полигона Ждамирово. Для приведения его в порядок рассчитывают применить современные технологии, в том числе переработку биогаза.
Для создания полноценной «мусорной» инфраструктуры сейчас ищут инвесторов и параллельно планируют, где и как будут перерабатывать отходы. Некоторые небольшие полигоны, например, могут засыпать грунтом и засадить деревьями.
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