Гейзер в пригороде Калуги будет бить до весны

В выходные велосипедисты в окрестностях деревни Тимашово обнаружили гигантскую ледяную глыбу. Сначала они приняли её за горку, но, когда подошли поближе, увели, как из-под земли бьёт вода, которая постепенно замерзает.
- Из земли бьёт фонтан воды, он оброс льдом, высотой в несколько метров, интересная и загадочная штука, - написали велопутешественники в соцсетях.
Как нам сообщили в пресс-службе ГП «Калугаоблводоканал», утечка происходит на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм в районе деревни Тимашово. Водовод транспортирует питьевую воду от водозабора в северную и центральную части города. По предварительной информации, причиной утечки явилась подвижка грунта.
- В связи с тем, что ремонт данного участка водовода требует остановки водоснабжения большей части города на несколько дней, что повлечет за собой остановку ряда промышленных предприятий и котельных, данный ремонт может быть произведен только после завершения отопительного сезона, - добавляют в водоканале.
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