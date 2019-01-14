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Гейзер в пригороде Калуги будет бить до весны

14.01.2019 14:23 7 2936
Гейзер в пригороде Калуги будет бить до весны

В выходные велосипедисты в окрестностях деревни Тимашово обнаружили гигантскую ледяную глыбу. Сначала они приняли её за горку, но, когда подошли поближе, увели, как из-под земли бьёт вода, которая постепенно замерзает.

- Из земли бьёт фонтан воды, он оброс льдом, высотой в несколько метров, интересная и загадочная штука, - написали велопутешественники в соцсетях.

Как нам сообщили в пресс-службе ГП «Калугаоблводоканал», утечка происходит на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм в районе деревни Тимашово. Водовод транспортирует питьевую воду от водозабора в северную и центральную части города.  По предварительной информации, причиной утечки явилась подвижка грунта.

- В связи с тем, что ремонт данного участка водовода требует остановки водоснабжения большей части города на несколько дней, что повлечет за собой остановку ряда промышленных предприятий и котельных, данный ремонт может быть произведен только после завершения отопительного сезона, - добавляют в водоканале. 


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Тэги: благоустройство водоканал
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