Названия двум новым улицам придумали в Калуге

В деревне Пучково на территории областного центра вскоре официально появятся две новые улицы. Во вторник, 18 декабря, их вероятные названия обсуждали в Калуге.

Предполагается, что новые улицы по соседству с существующими улицей Постовой и Центральной обретут названия Мечтателей и Заповедной.

Уважаемые читатели! А какие ещё названия для калужских улиц вы бы предложили? Расскажите в комментариях!