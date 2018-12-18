Названия двум новым улицам придумали в Калуге

В деревне Пучково на территории областного центра вскоре официально появятся две новые улицы. Во вторник, 18 декабря, их вероятные названия обсуждали в Калуге.
Предполагается, что новые улицы по соседству с существующими улицей Постовой и Центральной обретут названия Мечтателей и Заповедной.
Уважаемые читатели! А какие ещё названия для калужских улиц вы бы предложили? Расскажите в комментариях!
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