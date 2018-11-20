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За уборкой снега можно будет следить онлайн

20.11.2018 11:58 11 572 Оксана КОЛОСОВА
За уборкой снега можно будет следить онлайн

Как мы рассказывали, главной темой городской планёрки, состоявшейся в минувший понедельник, 19 ноября, стала подготовка к предстоящей зиме. Общая площадь уборки калужских дорог в этот период составит 5,5 млн. кв. метров. 3,7 млн. кв. м – это городские территории. Из них 2,7 млн. кв. м – улицы 1-й и 2-й категорий. Такие данные озвучил начальник Управления городского хозяйства Алексей ВОЛКОВ.

Для более оперативного вывоза снега этой зимой в Калуге организуют не одну снежную свалку, как обычно, а сразу три: в районе деревни Доможирово и две – на Правом берегу: рядом с улицей Академической и возле Пучково.  

- Это существенно сокращает время транспортировки снега и последующего его складирования, - сообщил Алексей Волков.

Главным же новшеством в работе коммунальных служб должно стать внедрение пилотного проекта «Цифровая Калуга», который позволяет мониторить качество уборки городских улиц.

- Благодаря этому калужское благоустройство переходит на новый уровень, - заявил Алексей Волков. – Система позволяет увидеть информацию о площади уборки, видах технологических работ и типах спецтехники. Сотрудники Управления городского хозяйства уже сейчас контролируют в режиме реального времени процесс проведения уборочных работ: видят отклонения от маршрутов, нарушения со стороны водителей.


Зелёным цветом на карте выделены улицы, которые уже убраны, жёлтым – территории, которые убраны частично, красным –  улицы, где работы ещё не проводились.

Впрочем, пока данные мониторинга нельзя назвать полными, поскольку бортовыми датчиками оснащено всего 50 единиц техники, а дорог оцифровано только 130 км, что составляет 30% от их общего числа. Одна из задач, которую поставил градоначальник Дмитрий Разумовский перед подчинёнными, – максимально увеличить эти показатели. Задача № 2 – сделать систему общедоступной.  

- Чтобы через сайт Горуправы можно было зайти на портал и увидеть, сколько и где техники катается, по каким маршрутам она ездит, - сказал городской голова.

В планах на будущий год – организовать с помощью этого ресурса сбор заявок от горожан по уборке наиболее проблемных территорий. При условии, конечно, если предстоящей зимой новый проект докажет свою эффективность.

Уважаемые читатели!
Как вы думаете, предпринятые городскими властями меры помогут нам пережить зиму без серьёзных потрясений?

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ и пресс-служба городской управы Калуги.


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Тэги: благоустройство
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