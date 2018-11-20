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Зимнее ноу-хау: чистить улицы от снега будут алиментщики

20.11.2018 10:34 1 1382 Оксана КОЛОСОВА
Зимнее ноу-хау: чистить улицы от снега будут алиментщики

Главной темой городской планёрки, состоявшейся в минувший понедельник, 19 ноября, стала подготовка коммунальных служб к предстоящей зиме.

- В этом году мы подготовились гораздо лучше, - доложил начальник Управления городского хозяйства Алексей ВОЛКОВ. – Убирать калужские улицы от снега будут 240 единиц техники. Прошлой зимой в городе работало 150 снегоуборочных машин. На ручной уборке остановок, парковочных зон, а также в труднодоступных для техники местах будет занято около 189 дорожных рабочих. В 2017 году их было 120. Своеобразным ноу-хау здесь стало сотрудничество с УФСИН Калужской области. К ручной уборке будут привлекать соответствующее обученное население.

Чуть позже Волков пояснил, что речь идёт о людях, отбывающих наказание в колонии-поселении №6 за различные административные нарушения и уклонение от уплаты алиментов, поэтому опасности для горожан они не представляют.

- Все люди централизованно доставляются к месту уборки, и затем так же централизованно уезжают, - пояснил начальник УГХ. – Работа проводится под пристальным контролем представителей УФСИН.

Уважаемые читатели! А как бы вы оценили качество уборки снега прошлой зимой? В чём хотелось бы увидеть улучшение? Пишите в комментариях!


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Тэги: благоустройство алексей волков
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