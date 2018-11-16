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В Калуге не хватает денег на восстановление тротуара, превращенного в парковку

16.11.2018 16:44 3 604 Дмитрий Ивьев
В Калуге не хватает денег на восстановление тротуара, превращенного в парковку

Недавно к нам в редакцию обратился калужанин Валерий КЛЕСТОВ, который живёт на улице Константиновых. Уже несколько месяцев он ведёт переписку с различными инстанциями и ведомствами. Мужчину возмущает ситуация с парковочным карманом на улице Константиновых в районе перекрёстка с улицей Болотникова.

Тротуар в этом месте резко обрывается. Чтобы продолжить путь, пешеходам нужно либо идти по парковочному карману, либо нарушать правила и перебегать на другую сторону дороги.

- Маршрут с выходом на проезжую часть для пешеходов смертельно опасен, - уверен Валерий. - Зимой проблема усугубляется снежными заносами и гололедицей. Подобное творчество должностных лиц, предписавших в техническом задании сооружение тротуара, прерываемого площадкой для стоянки машин, является противоправным, так как грубо нарушает обязательные требования безопасности к устройству тротуаров.

Ремонт тротуара в 2012 году.

Этот парковочный карман появился на Константиновых ещё в 2012 году. Работы по его обустройству как раз зафиксированы на панорамных снимках «Яндекс. Карт». Вероятно, создание парковочных мест было удобно нескольким владельцам авто, но множество пешеходов поставило в неудобную ситуацию.

- Жители, пользующиеся тротуаром с риском для жизни, обращались и к Разумовскому, и к Иванову, и к Артамонову, и в прокуратуру области, - отмечает Валерий Клестов. – Результат - пересылки, отсылки и отписки. Ну, и понятно, кому-то ведь карман нужен, чтобы его автомобиль стоял в нескольких шагах от подъезда, хотя в шаговой доступности есть две стоянки, одна даже крытая, ведь там деньги надо платить.

Ситуацию с этим тротуаром мы попросили прокомментировать городскую управу Калуги. Там отметили, что вопрос о безопасности пешеходов на этом участке уже рассматривали недавно на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

- По итогам рассмотрения были выработаны мероприятия по обустройству пешеходной зоны и сохранению паковочного пространства на данном участке, - говорится в ответе управления городского хозяйства. - С целью обеспечения безопасности движения пешеходов и сохранения парковочного пространства предлагается выполнить строительство тротуара за счет уменьшения ширины парковочного кармана на 2 метра. Парковка транспортных средств будет осуществляться под углом 30 градусов к краю проезжей части.

Но когда именно всё это будет сделано, пока сказать нельзя. Городские власти ссылаются на то, что бюджет Калуги на 2018 год «запланирован в условиях жесткой экономии, и бюджетные ассигнования предусмотрены только на первоочередные мероприятия».

Деньги на новый тротуар, возможно, будут запланированы в бюджетах на 2019-2021 годы.

Пока же пешеходам выделили часть парковочного кармана. Эту дорожку обложили бетонными блоками. Как она будет убираться от снега предстоящей зимой, пока не сообщается.

Фото автора.

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Тэги: фоторепортаж благоустройство валерий клестов
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