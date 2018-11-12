Городские власти ответили на критику нашего читателя

В начале ноября в «Народных новостях» на нашем сайте пользователь Тимофей опубликовал материал «За что говорят спасибо коммунальщикам???». Читатель раскритиковал ситуацию с уборкой города от листвы и снега. В понедельник, 12 ноября, городская управа Калуги прислала в редакцию ответ на эту заметку.

- В ночь с 29 на 30 октября, когда выпал первый снег, коммунальными службами были произведены работы по посыпке лестничных сходов, пешеходных переходов и тротуаров противогололедными материалами, для предотвращения травматизма среди пешеходов были произведены работы по очистке и обработке проезжей части, - говорится в письме. - Вывоз снега осуществляется только при формировании снежных валов. Так как количество выпавших осадков было незначительное, коммунальными службами были произведены только плановые работы по ликвидации зимней скользкости, предусмотренные нормативными документами.

Что касается листьев, то в городской управе пояснили, что их убирают несколько раз на одних и тех же улицах, пока всё с деревьев не опадёт.

- Для уборки листвы используются навесные вакуумные машины. Они собирают листву, пыль и мусор в бортовой грузовик, - говорят в городской управе. - На уборку листвы в Калуге ежедневно выходит почти 70 единиц техники и сотни людей. Уборка опавшей листвы будет продолжаться до наступления заморозков. На калужских улицах уборку листвы осуществляют коммунальные предприятия, во дворах - дворники. По улицам Ленина, Гурьянова, Киевка, 40 лет Октября, Советской в начале ноября произведены работы по зачистке прилотковой части дороги от листвы. До 12 ноября также будут произведены работы по уборке листвы по улицам Вишневского и Жукова.

Уважаемые читатели! А как вы оцениваете ситуацию с уборкой города? Что можно было бы улучшить? Пишите в комментариях!